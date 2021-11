Astuce : Obtenez plus de confidentialité dans Android Chrome avec ce simple changement

Les problèmes de sécurité et de confidentialité ont été récupérés. Les utilisateurs sont de plus en plus conscients qu’il s’agit d’un droit et que les entreprises ne peuvent et ne doivent pas collecter leurs données sans autorisation.

L’une des découvertes les plus récentes a montré que Facebook et son application collectent des données d’accéléromètre, puis extrapolent des informations. Cela ne semble pas être exclusif et tout site Web sur Internet peut accéder à ces données. Voici comment terminer cette collection dans Chrome.

Bien que nous ne le remarquions pas, les navigateurs de smartphones ont accès à une grande quantité de données de capteurs. Ceux-ci peuvent être partagés et utilisés de plusieurs manières par les sites Web, souvent de manière avantageuse.

La vérité est que ce sont des informations qui peuvent être sensibles si elles sont mal utilisées et donnent accès à beaucoup plus de données. Chrome est l’un des navigateurs qui utilise le plus ces capteurs et transmet des informations aux sites qui le demandent.

Le moyen d’éviter cette collection est très simple et rapide à appliquer. Commencez par ouvrir le menu Chrome au niveau des 3 points dans le coin supérieur droit, puis choisissez l’option Paramètres vers la fin. Passez à l’option Paramètres du site pour saisir les détails de configuration.

À l’intérieur, vous trouverez un large éventail de paramètres, avec des options dédiées à différentes zones de ce navigateur et de ces sites Web. Il existe également des éléments que vous pouvez contrôler, tels que des capteurs et autres mécanismes de collecte d’informations (microphone, caméra, etc.).

Recherchez ensuite les détecteurs de mouvement et vous verrez que cette option sera active. La partie la plus simple vient maintenant, avec la désactivation de cette option, la désactivation immédiate de cette collecte d’informations. Il sera bloqué et aucun site Web ne le récupère à partir de Chrome.

Pour tester si cette option est vraiment inactive, vous pouvez accéder à ce lien et valider que le capteur ne fournit pas de données à Chrome puis au site lui-même. Ainsi, ils sont immédiatement plus protégés et avec un niveau de confidentialité plus élevé.