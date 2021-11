Raptoreum : la nouvelle crypto-monnaie extraite avec les processeurs AMD Ryzen

Le marché des crypto-monnaies continue d’augmenter avec de plus en plus de personnes intéressées par l’investissement et/ou l’extraction de devises numériques. Dans ce segment, il existe déjà des devises plus populaires telles que Bitcoins et Ethereum.

Cependant, une autre crypto-monnaie a récemment été dévoilée et attire l’attention des mineurs. Il s’agit de Raptoreum et peut être extrait via des processeurs, les plus recherchés étant les processeurs AMD Ryzen en raison du cache L3. De plus, les systèmes de minage de cette nouvelle crypto-monnaie sont déjà connus.

Raptoreum : la crypto-monnaie extraite avec les processeurs AMD Ryzen

On dirait que la crypto-monnaie Ethereum a maintenant un compagnon de voyage. Raptoreum est une monnaie numérique récente qui gagne de plus en plus en force. Cependant, contrairement à Ethereum et à d’autres exemples, cette crypto-monnaie n’est pas extraite via des cartes graphiques, mais via des processeurs. Et comme ils sont très dépendants de la taille du cache L3, les processeurs AMD Ryzen 9 et AMD Ryzen Threadripper sont au TOP des processeurs les plus recherchés par les mineurs de cette pièce.

Comme Ethereum, cette nouvelle monnaie n’utilise pas non plus d’ASIC, qui, à leur tour, sont destinés à extraire des Bitcoins. Les créateurs de Raptoreum se sont consacrés à une méthode d’extraction de CPU alimentée par l’algorithme d’extraction GhostRider afin de garder le réseau blockchain de cette pièce exempt d’ASIC.

Et comme cette crypto-monnaie s’intéresse à la taille du cache L3, alors les CPU les plus populaires sont l’AMD Ryzen Threadripper ou l’EPYC 7742 pour les serveurs. Cependant, le fabricant de matériel fabrique ces deux en plus petites quantités. De cette façon, les mineurs se concentrent sur les lignes Ryzen 9 5000 et 3000.

Concernant la valeur, sur CoinMarketCap, Raptoreum vaut au moment de la rédaction de cet article 0,03611 euros. Mais, à travers le graphique suivant, nous pouvons voir l’augmentation de cette appréciation et de ce mouvement au cours des derniers jours.

Il existe déjà des systèmes miniers Raptoreum

Comme on pouvait s’y attendre, les premières images des systèmes miniers de Raptoreum sont rapidement apparues.

Ainsi, selon les dernières informations, nous avons l’exemple de quelqu’un qui a déjà acheté 28 processeurs AMD Ryzen 9 ainsi que 28 cartes mères ASUS Prime X570-P, dont chacune est évaluée à environ 180 euros.

Regardez la vidéo de ce système en action :

L’information a été révélée par le site Web El Chapuzas Informatico, parvenue via l’utilisateur de Twitch ToroTocho.