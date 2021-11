Où est épuisée la batterie d’un smartphone ? Xiaomi a enquêté et présenté les résultats

La batterie et sa consommation sont toujours un sujet sensible sur les smartphones. Les marques augmentent leur taille à chaque version, ce qui ne se traduit pas toujours par de réelles améliorations ou un temps d’utilisation plus long.

Pour comprendre où ces consommations ont lieu à l’intérieur du smartphone, Xiaomi a évalué le comportement de divers éléments du système. Les conclusions sont très intéressantes et ont maintenant été révélées, et peuvent même être utilisées dans la vie de tous les jours par de nombreux utilisateurs.

Il existe de nombreuses astuces que nous connaissons pour augmenter la durée de vie d’une batterie de smartphone. Ceux-ci affectent plusieurs domaines possibles et, presque toujours, peuvent désactiver des fonctionnalités que nous avons présentes et que nous n’utilisons peut-être même pas dans notre vie quotidienne.

Xiaomi a maintenant décidé d’approfondir le sujet et a évalué MIUI et ce qui affecte normalement la durée de vie d’une batterie. Les conclusions ont été partagées par Qiao Zhongliang, une figure de proue au sein de l’entreprise. Tout était clair et peut aider les utilisateurs.

Triés par le pourcentage de batterie qu’ils consomment en général, nous avons une liste qui indique clairement comment la batterie est consommée.

18% de dépenses : Maintenez le service de localisation actif.

Dépenses 17% : Consommation d’applications et de jeux très exigeants.

15 % de consommation : utilisez le mode Always On Display sur les smartphones.

14% de consommation : Utilisez le smartphone à la luminosité maximale disponible, sans contrôle automatique de la luminosité de l’écran.

11 % de consommation : démarrage automatique de certaines applications installées.

Les éléments présentés sont connus et confirment ce que beaucoup savent déjà. Bien entendu, elles font partie de la liste des options qu’il est souvent recommandé de désactiver.

Fait intéressant, bon nombre de ces conclusions font déjà partie des modes d’économie d’énergie que certaines interfaces comme MIUI ont déjà. Lorsqu’ils sont activés, ils désactivent de nombreux éléments qui consomment le plus de batterie au quotidien.

Bien qu’elles aient été révélées par Xiaomi, ces conclusions peuvent être appliquées à n’importe quel smartphone de n’importe quelle marque. Les batteries s’épuisent constamment, souvent avec des fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires.