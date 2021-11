Les travailleurs temporaires d’Activision Blizzard obtiennent de meilleurs salaires et une meilleure prise de force

Pourquoi c’est important: les travailleurs d’Activision Blizzard ont annoncé cette semaine des victoires dans la controverse en cours concernant l’entreprise et son traitement des employés. Cela survient après que le PDG d’Activision ait subi une baisse de salaire massive et promis des changements à la fin du mois dernier.

Mercredi, Jessica Gonzalez, analyste de test principale de Blizzard, membre de l’Alliance des travailleurs d’Activision Blizzard King (ABK), tweeté une liste des changements que les travailleurs sous contrat temporaire d’Activision Blizzard commenceraient à recevoir. Gonzalez appelle cela une énorme victoire mais admet que le travail d’ABK n’est pas terminé.

L’entreprise a augmenté le salaire minimum des entrepreneurs à 17 $ l’heure. Ils auront des congés payés pendant Thanksgiving et les vacances d’hiver. À partir de 2022, ils bénéficieront de 13 congés payés par an, le nombre de jours de maladie étant porté à neuf pour correspondre à celui accordé aux employés de Blizzard. Il y aura également de nouveaux programmes de développement de carrière et d’apprentissage.

La semaine dernière, le compte Twitter officiel d’ABK a rapporté que Blizzard était forcer entrepreneurs à prendre des congés sans solde pendant les vacances, faisant de l’annonce de cette semaine un revirement important. ABK a également lancé un appel général sur Twitter pour que les gens partager leurs expériences de travail, et de nombreux entrepreneurs ont depuis répondu. La semaine dernière, Gonzalez a mentionné avoir à dormir sous son bureau et compte sur l’aide sociale pour l’assurance médicale.

Aujourd’hui, les travailleurs d’ABK célèbrent une énorme victoire pour nos travailleurs contractuels. C’est le résultat d’une action collective et il y a encore du travail à faire ! ?? pic.twitter.com/PNJCTX0DbX — Jessica Gonzalez Pour l’Alliance ! (@BlizzJess) 9 novembre 2021

ABK comprend des employés d’Activision, Blizzard et King (King n’est pas mentionné autant qu’Activision et Blizzard mais fait partie de la même famille) et a commencé après le débrayage des employés qui s’est produit au cours de l’été. La protestation était un réaction à la réponse initiale d’Activision Blizzard à une action en justice pour harcèlement sexuel et discrimination dans l’emploi intentée par le California Department of Fair Employment and Housing.

Le procès accusait l’entreprise d’autoriser une culture de «fraternité» où les employées étaient victimes de harcèlement sexuel et de discrimination salariale. Plus tard, Activision Blizzard a été accusé d’avoir intimidé des employés et d’avoir retardé le processus d’enquête. Il a également fait face à une enquête de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi, qu’il a réglée pour 18 millions de dollars, ainsi qu’à une enquête de la Securities and Exchange Commission. Une vingtaine d’employés ont quitté l’entreprise, dont un ancien président, un directeur juridique et plusieurs concepteurs de jeux.

Fin octobre, le PDG d’Activision, Bobby Kotick, a réduit son propre salaire annuel à 62 500 $ et a publié une lettre ouverte répertoriant les engagements qu’il prenait pour changer l’entreprise. Ils incluent une politique de tolérance zéro contre le harcèlement et l’embauche de plus de femmes et de personnes de genre non binaire chez Activision Blizzard.

Crédit image : Raimond Spekking