Enertech – Salon Des Technologies De L'énergie à Sabugal

ENERTECH – Technology for Energy Fair entend à chaque édition montrer le meilleur de ce qui est produit dans le domaine de l’énergie, de la durabilité environnementale et de l’innovation technologique. C’est un espace de partage des connaissances, un catalyseur d’affaires et de partenariats stratégiques, mais aussi un lieu de réflexion pour toute la famille, avec un ensemble diversifié d’initiatives pour tous les âges.

La 5ème édition d’ENERTECH a lieu les 11, 12 et 13 novembre, au Pavillon Multiusos ExpoSabugal.

ENERTECH – salon des énergies renouvelables, des technologies et de l’efficacité énergétique

Il s’agit d’un salon fortement technologique, destiné au secteur des énergies renouvelables, des technologies et de l’efficacité énergétique, mettant en évidence la conférence de cette année « Services écosystémiques et durabilité », le 11, à 16 heures, la classe de sapience avec le scientifique Carvalho Rodrigues, commissaire de ENERTECH, le 12, à 10h30, et les conférences ‘Biomass and Forest Management’, à 10h30, ‘Enjeux de la Transition Energétique’, à 14h, et ‘Chaînes Courtes et Marchés Numériques’, à 16 heures.

Lors de la 5ème édition d’ENERTECH, qui ouvre à 13h le 11 novembre et se termine à 20h le 13 novembre, il y aura également des démonstrations d’équipements, des ateliers de sensibilisation à l’environnement et un espace de diffusion scientifique, avec la possibilité de promouvoir des rencontres bilatérales.





En parallèle, pendant les trois jours de la Foire, il y aura un marché local ‘made in Sabugal’, une vitrine d’exposition et de vente de produits et d’artisanat local, ainsi qu’un espace dédié aux plus jeunes, des moments musicaux, des balades , entre autres activités.

