Antibiotiques naturels potentiels trouvés dans le corps humain

Une équipe de chercheurs a utilisé un algorithme de recherche pour trouver des dizaines d’antibiotiques naturels potentiels dans le corps humain. Compte tenu de la résistance croissante des bactéries aux antibiotiques et de la menace que cela représente, il s’agit d’une découverte très prometteuse.

L’étude a été réalisée par des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie.

Les bactéries ont une résistance croissante aux antibiotiques qui se sont développées au fil des années, représentant ainsi une menace pour la santé publique qui ne fera que s’aggraver. En effet, comme ils sont en constante évolution, ils développent une résistance aux médicaments. Ainsi, les infections qui étaient autrefois traitables deviennent plus agressives et dangereuses.

Selon les prévisions, cette adaptation des bactéries aux antibiotiques pourrait provoquer 10 millions de morts par an d’ici 2050. Cette défense commençant à montrer des signes de faiblesse, les scientifiques ont investi dans la recherche de solutions.

Ensuite, une équipe de chercheurs de l’Université de Pennsylvanie aurait pu découvrir de nouveaux antibiotiques chez les humains eux-mêmes. Ceux-ci ont utilisé un algorithme de recherche pour trouver des dizaines de potentiels. peptides antimicrobiens dans le corps humain.

Le corps humain peut contenir des antibiotiques naturels

Pour la nouvelle étude, les chercheurs en ont cherché de nouvelles. peptides antimicrobiens dans le corps humain. De la même manière que des mots spécifiques sont recherchés dans un document écrit, les experts ont utilisé un algorithme pour trouver le peptides avec des propriétés antimicrobiennes dans le protéome humain – la « bibliothèque » de protéines produites par le corps.

L’équipe a commencé par chercher peptides antimicrobiens avec des caractéristiques communes : longueur entre huit et 50 acides aminés, charge positive et molécules hydrophobes et hydrophiles. De cette façon, ils ont trouvé 2 603 résultats et, comme ils n’avaient aucun lien avec le système immunitaire, l’équipe les a surnommés peptides « cryptés ».

Parmi ces plus de 2 000 résultats, l’équipe en a sélectionné 55 et testé leur efficacité contre huit bactéries pathogènes.

Nous avons constaté que 63,6% de ces 55 peptides cryptés avaient une activité antimicrobienne. Fait intéressant, ces peptides ne combattent pas seulement l’infection par certaines des bactéries les plus nocives au monde, ils ciblent également les organismes commensaux dans l’intestin et la peau qui nous sont bénéfiques. Nous supposons que cela pourrait indiquer un rôle modulateur de la macrobiotique que ces peptides pourraient également jouer.

A déclaré César de la Fuente, chercheur principal de l’étude.

Tu peptides antimicrobiens ils se sont avérés encore plus efficaces lorsqu’ils sont regroupés avec d’autres de la même région du corps humain, les chercheurs ayant détecté une augmentation de 100 fois de leur potentiel. Plus que cela, dans des tests effectués sur des rats, l’équipe s’est rendu compte que le peptides qu’il avait découvert aussi bien que les antibiotiques existants, sans aucun signe de toxicité.

Par la suite, les enquêteurs ont examiné si le peptides ceux cryptés influenceraient les bactéries pour créer plus de résistance.

Ce que nous avons découvert, c’est que ces molécules cryptées attaquent les bactéries en imprégnant leurs membranes externes, un organite essentiel à la survie. Cette perméation membranaire nécessiterait beaucoup d’énergie et plusieurs générations de mutations pour renforcer la résistance des bactéries, ce qui indique que ces peptides nouvellement découverts sont de bons candidats pour des antibiotiques durables.

expliqua César de la Fuente.

Pour les chercheurs, cette étude pourrait déclencher la découverte de nouveaux antibiotiques naturels, qui seront de plus en plus importants dans la lutte contre la résistance bactérienne.

L’étude complète est publiée ici.

