Nous revenons avec notre rendez-vous hebdomadaire habituel pour parler de Microsoft Edge Dev. Une semaine de plus, l’équipe Microsoft Edge a les nouvelles les plus intéressantes et nous les détaillons, ainsi que les corrections et améliorations qui ont pu être apportées. Cette fois, Edge Dev atteint la version 97.0.1069.0.

Salut, les initiés ! La mise à jour du canal de développement vers 97.0.1069.0 est disponible aujourd’hui ! Nous avons beaucoup de correctifs à venir et un rappel de nos communications pour le reste de l’année. Vous pouvez lire les améliorations apportées par Josh sur nos forums Insider ici : https://t.co/u7ArMf0HLT pic.twitter.com/x3YHdIP6QE – Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) 9 novembre 2021

Microsoft Edge Dev est mis à jour vers la version 97.0.1069.0

Ajout de fonctionnalités dans Edge

Ajout de la possibilité d’ancrer la barre Edge des deux côtés de l’écran.

Le menu Extensions a été activé par défaut. Notez que cela a également été activé dans la version 96, qui est actuellement en bêta.

Ajout de la possibilité pour le navigateur de s’enregistrer en tant que visionneuse de fichiers XML dans les paramètres du système d’exploitation.

Nouvelles politiques d’administration (notez que les modèles d’administration et les mises à jour de la documentation n’ont peut-être pas encore été publiés) : Une stratégie de gestion a été ajoutée pour contrôler si Edge Discover est activé, ce qui contrôle si Bing peut rechercher du contenu lié à la page actuelle en arrière-plan. La prise en charge des règles d’administration de Chromium a été activée pour contrôler les captures d’écran de manière plus précise : en définissant Capture d’écran autorisée par Origins, Capture d’écran autorisée par Origins, Capture autorisée par Origins et Tab capturé par Origins origine autorisée par Origins. Prise en charge activée pour les stratégies de gestion Chromium pour définir Serial Allow All Ports For Urls et Serial Allow USB Devices For Urls.

Une API expérimentale a été ajoutée aux applications WebView2 pour permettre à n’importe quel site Web d’être affiché dans un iframe (numéro 1243).

Amélioration des performances

Correction d’un problème où le navigateur ne s’ouvrait pas.

Résolution d’un plantage lors de l’interaction avec la barre d’adresse.

Correction d’un problème où les PWA se ferment de manière aléatoire.

Correction d’un plantage lors de l’installation d’un PWA.

Suppression d’un plantage lors de la fermeture d’une fenêtre.

Modification d’un plantage en cas d’erreur lors du chargement d’une carte de paiement sur un compte Microsoft.

Atténué un problème où les fichiers PDF se bloquent parfois lorsqu’ils sont affichés en mode de contraste élevé.

J’ai trouvé un plantage lors de la fermeture d’un onglet en mode IE.

Vous avez terminé un plantage sur Xbox.

Ils ont supprimé un plantage sur Xbox lors de la fermeture d’une fenêtre InPrivate.

Téléphone intelligent: Sur iOS, un plantage a été supprimé. Correction d’un plantage après la connexion à un compte professionnel ou scolaire. Un plantage lors de l’ajout d’un favori s’est terminé. Suppression d’un plantage lors de la modification de certains paramètres. Correction d’un problème où les applications WebView2 ne s’ouvrent parfois pas et affichent une erreur introuvable dans les paramètres.



Améliorations du comportement

Défilement PDF amélioré pour réduire la quantité d’espace blanc pendant le chargement des pages.

Les onglets ancrés ont été modifiés pour qu’ils soient toujours sur toute la largeur lorsque la bande d’onglets est en orientation portrait.

Correction d’un problème sur le Mac où certains raccourcis clavier remplacent les raccourcis clavier du système dans certaines langues.

Correction d’un problème où le message de restauration des onglets s’affichait par erreur après le démarrage d’une PWA.

Résolution d’un problème où les sites Web qui émettent des certificats sur la machine locale pour se connecter ne le font pas car le sélecteur de certificat n’apparaît pas.

Correction d’un problème où la fenêtre contextuelle de traduction n’apparaissait pas sur les pages traduisibles.

Correction d’un problème où l’activation de certaines fonctionnalités d’accessibilité entraînait une utilisation élevée du processeur et de la mémoire.

Correction d’un problème où le nombre de traqueurs bloqués n’était pas affiché dans le menu contextuel Informations sur le site.

Atténué un problème où Smart Copy copie uniquement une capture d’écran plutôt que le contenu réel.

Correction d’un problème où les PWA ne pouvaient parfois pas être épinglées dans le menu Démarrer.

Correction d’un problème où certaines parties du navigateur sont invisibles lorsque certains thèmes sont installés.

Suppression d’un problème sur Mac où les sites Web ne peuvent pas être épinglés dans le Finder.

Trouvé et résolu un problème où le bar s’ouvrait parfois tout seul.

Téléphone intelligent: Correction d’un problème où le glissement en arrière pouvait parfois le bloquer sur un écran de chargement. Correction d’un problème où la protection de l’enfance ne fonctionnait parfois pas. Correction d’un problème où le blocage des publicités ne fonctionnait pas. A rencontré le problème où l’ajout d’un site Web à la liste autorisée du bloqueur de publicités ne fait rien. Correction d’un problème où la mise en page du nouvel onglet n’était pas cohérente avec ce qui était configuré. Correction d’un problème où les appareils gérés n’ouvraient parfois pas les liens d’autres applications. Correction d’un problème où les mots de passe enregistrés ne peuvent pas être modifiés dans les paramètres.



Bugs connus pour cette version