Le tribunal rejette la requête d’Apple visant à retarder les changements de paiement de l’App Store

Dans le contexte : même si Apple a largement triomphé contre l’audience antitrust d’Epic, le tribunal lui a ordonné de commencer à autoriser les développeurs à ajouter des liens vers leurs services de paiement externes s’ils en disposent. Vous pouvez parier que ceux qui ne les créeront pas dans le but de contourner les commissions de l’App Store qui menaceront la vache à lait d’Apple à 64 milliards de dollars par an.

Apple a perdu son offre de retarder la modification de ses règles sur la façon dont les développeurs gèrent les systèmes de paiement hors plate-forme. Actuellement, les applications iOS sont autorisées à mentionner des sites Web de paiement alternatifs, mais ne peuvent pas y être directement liées. Cependant, à l’issue du procès Epic Games v. Apple Inc, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a décidé que la centrale de Cupertino devait permettre aux développeurs d’ajouter des boutons liés à leurs systèmes de paiement externes.

Rogers a donné à Apple jusqu’au 9 décembre pour se conformer à la décision. Ses avocats ont fait valoir qu’il n’y avait pas assez de temps pour apporter les modifications nécessaires pour assurer une expérience « sûre » à ses clients et développeurs. Le juge Rogers n’était pas d’accord, qualifiant la requête d’Apple de « fondamentalement viciée ».

« En bref, la requête d’Apple est basée sur une lecture sélective des conclusions de cette Cour et ignore toutes les conclusions qui ont soutenu l’injonction, à savoir un comportement antitrust naissant, y compris des taux de commission superconcurrentiels entraînant des marges d’exploitation extraordinairement élevées et qui n’ont pas été corrélées à la valeur de sa propriété intellectuelle », a écrit Rogers. « Cette conduite antitrust naissante est le résultat, en partie, des politiques anti-direction qu’Apple a appliquées pour nuire à la concurrence. En conséquence, la motion est fondamentalement erronée. »

La décision n’était qu’une accusation sur 10 qu’Apple a perdue, mais c’était une grosse affaire. En 2020, l’App Store a rapporté 64 milliards de dollars de ventes et d’abonnements. Sans surprise, Apple a voulu suspendre la décision jusqu’à ce que le processus d’appel se termine, ce qui, selon lui, pourrait prendre un an ou plus. Cependant, le juge Rogers a déclaré qu’Apple était le seul à bénéficier d’un sursis à la décision et que la date limite du 9 décembre était plus que suffisante pour qu’elle se conforme.

« Les preuves du procès ont révélé que la partie qui bénéficierait principalement d’une suspension dans l’attente de la résolution de tous les appels est Apple », indique la décision. « La Cour peut envisager de nombreuses possibilités pour Apple de se conformer à l’injonction tout en prenant des mesures pour protéger les utilisateurs, dans la mesure où Apple pense sincèrement que les liens externes créeraient des problèmes. »

À l’approche de la date limite de la commande, Apple portera l’affaire devant la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit à San Francisco. Les avocats demanderont probablement une injonction d’urgence sur l’ordonnance pendant que l’appel entendra l’affaire.