La Cour suprême du Royaume-Uni statue sur Google dans une affaire de suivi de l’iPhone

Google a échappé aux poursuites judiciaires après avoir violé la vie privée d’environ 5,4 millions d’utilisateurs d’iPhone au Royaume-Uni.

La Cour suprême du Royaume-Uni a décidé qu’elle ne pouvait pas autoriser un recours collectif à l’américaine contre le géant de la recherche après avoir délibérément créé une alternative pour suivre les utilisateurs de Safari.

La décision, lue par Lord Leggatt, était axée sur des questions de procédure telles que l’intersection entre les lois américaines sur la protection des données de Google et celles du Royaume-Uni. Mais plus important encore était la question des « dommages » et le fait que les plaignants – dirigés par l’avocat des droits des consommateurs Richard Lloyd – n’avaient pas établi qu’un dommage matériel avait été causé par le stratagème créé par Google.

Google, vous nous devez

L’histoire commence en 2017 avec Lloyd et bien d’autres, qui ont formé un groupe appelé « Google You Owe Us » pour tenter de poursuivre l’entreprise en justice. Dans ses allégations, le groupe accuse Google d’avoir collecté illégalement des données sur les utilisateurs d’iPhone entre juin 2011 et février 2012, en violation de la loi britannique.

L’affaire était fondée sur le fait que Google avait délibérément créé une solution pour accéder à des données auxquelles il n’avait autrement aucun droit. Lloyd et les autres plaignants ont perdu devant la Cour suprême, mais cette décision initiale a été annulée par la Cour d’appel du Royaume-Uni. Dans ce cas, il affirmait qu’il était tout à fait approprié pour Google de faire face à un tribunal après l’utilisation abusive intentionnelle de données personnelles sans consentement.

Les recours collectifs à l’américaine ne sont pas courants, ni même prévus en droit britannique, bien qu’il soit possible pour un grand groupe de justiciables d’intenter une action conjointe.

Lloyd et les membres de cet acte d’accusation essayaient d’établir que le suivi des moteurs de recherche Google était, en soi, préjudiciable, et par extension un niveau standard de compensation pouvait être calculé. C’est le fait que la Cour suprême a rejeté le plus clairement, notant qu’un montant fixe, prétendument fixé à environ 750 £ (environ 880 euros par utilisateur concerné) n’était pas une compensation équitable.

David Barker de Pinsent Masons – le cabinet d’avocats engagé par Google pour lutter contre cette affaire – a écrit que la décision soutient l’idée qu’une indemnisation ne peut être réclamée que dans les cas où des dommages réels ont été causés. Et que, simplement, l’agrégation de données personnelles par Google était insuffisante pour causer un préjudice réel ou une angoisse mentale.

Richard Lloyd, qui a porté plainte, a déclaré à Sky News qu’il était « amèrement déçu » que le tribunal « n’ait pas fait assez pour protéger le public contre Google et d’autres sociétés Big Tech qui enfreignent la loi ». Et que cette décision, en réalité, est l’écriture d’un chèque en blanc pour que les grandes entreprises technologiques continuent à abuser des données des utilisateurs sans crainte de censure.

Il a ajouté qu’il était temps pour les chefs de gouvernement d’intervenir et de rédiger des lois pour mieux lutter contre l’utilisation abusive des données personnelles.