Nouveau tournoi Fortnite PlayStation Cup annoncé

C’est incroyable à quel point Fortnite, le jeu d’Epic Games, a réussi à rester en vie et plein de vigueur année après année.

Il a récemment reçu les honneurs de participer à un nouveau tournoi Playstation : la Fortnite PlayStation Cup.

Fortnite reste l’un des jeux les plus populaires joués par des milliers de joueurs à tout moment et sur n’importe quelle plate-forme. Et, il continue de donner des cartes, comme le prouve la récente annonce.

En effet, Sony a récemment annoncé le tournoi Fortnite PlayStation Cup.

Il s’agit d’une compétition sans précédent, qui débutera le jeudi 11 novembre et est exclusivement réservée aux joueurs Fortnite sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5 du monde entier.

L’inscription est maintenant ouverte dans l’onglet « Compete » dans le jeu lui-même.

Tournoi Fortnite Playstation Cup

Le tournoi Fortnite PlayStation Cup sera gratuit et aura les mêmes règles et système de notation que la plupart des compétitions solo Fortnite, chaque joueur, quels que soient son rang, ses statistiques ou ses cosmétiques, commençant par zéro point.

Pour participer, téléchargez simplement Fortnite sur une console PlayStation 4 ou PlayStation 5, authentification à double facteur sur votre compte Epic et atteignez le niveau 30. Une fois ces conditions remplies, les joueurs pourront participer au tournoi sous l’onglet « Concourir ». Les 100 joueurs ayant obtenu le score le plus élevé lors des matchs du premier tour se qualifieront pour la finale de leur région.

Ci-dessous le classement par scores, chaque élimination valant 1 point au premier tour et 2 points au second :

Victoria Royale – 30 points

2e position – 25 points

3e position – 22 points

4e position – 20 points

5e position – 19 points

6ème – 17 points

7e position – 16 points

8e position – 15 points

9e position – 14 points

10e position – 13 points

11e – 15e position – 11 points

16e – 20e position – 9 points

21e – 25e position – 7 points

26e – 30e position – 5 points

31e – 35e position – 4 points

36e – 40e position – 3 points

41e – 50e position – 2 points

51e – 75e position – 1 point

Ci-dessous, vous pouvez voir la liste complète des prix en Europe et dans d’autres régions (en dollars américains) :

1ère position – 1 200 $

2e position – 1 100 $

3e position – 1 000$

4e position – 800$

5e position – 725 $

6e position – 600$

7e position – 550 $

8e position – 500 $

9e position – 450 $

10e – 25e position – 400$

26e – 50e position – 300$

51e – 64e position – 200$

N’oubliez pas, le tournoi Fortnite Playstation Cup commence le 11 novembre.

Vous pouvez voir ici les règles officielles du Fortnite PlayStation Championship.