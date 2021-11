Le Samsung Galaxy S21 FE avec Exynos 2100 exécute déjà Android 12

Avec des avancées et des revers, le Samsung Galaxy S21 FE sera même présenté par la firme sud-coréenne et, semble-t-il, devrait arriver début 2022. L’une des raisons du report de son lancement pourrait être liée à la pénurie de composants. , mais aucune de ces informations n’a été officiellement confirmée.

Maintenant, un test de référence a révélé quelques détails supplémentaires sur ce futur smartphone, à savoir le processeur choisi et le système d’exploitation qui fera ses débuts.

C’est sur le site Geekbench qu’un test de référence du modèle SM-G990E a été trouvé. Il s’agit, semble-t-il, du Samsung Galaxy S21 FE. Le test maintenant découvert présente quelques informations importantes.

Le premier concerne le processeur. La vérité est que le Galaxy S21 FE devait être lancé avec un processeur Qualcomm, en particulier avec le Snapdragon 888. Cependant, dans ce document, l’Exynos 2100 est répertorié. En fait, c’est le processeur qui équipe la version internationale de la gamme Galaxy S21, ce qui finit par faire sens, étant donné que la version FE n’est rien de plus qu’une option plus abordable dans le haut de gamme.

Les autres informations pertinentes sont liées au système d’exploitation. Le Galaxy S21 FE devrait donc déjà sortir d’usine avec Android 12. C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendaient avec impatience le lancement du smartphone Samsung Fan Edition.

Les scores sont également pertinents, mais rien de surprenant dans la fourchette. Dans la version 5.4.1 de Geekbench, le modèle SM-G990E atteignait un score de 1104 en monocœur et de 3220 en multicœur. Le Samsung Galaxy S21 5G a actuellement un score avec la même version d’application de test de 1064 et 3050 points, respectivement en monocœur et multicœur.

Le smartphone devrait être lancé le 4 janvier 2022, selon les dernières rumeurs.