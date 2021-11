Apple a publié iOS 15.2 bêta 2 pour les développeurs

De la manière traditionnelle à la version finale, Apple a publié une autre version bêta d’iOS 15.2. Maintenant, cette bêta 2 est venue corriger des bugs mineurs et inclure l’option Masquer mon e-mail dans l’application Mail pour les abonnés iCloud + et il y a aussi des nouvelles en termes de sécurité de communication dans l’application Messaging.

Cette version est stable et affine certaines fonctionnalités précédentes, en plus des corrections et insertions susmentionnées.

Qu’apporte iOS 15.2 bêta 2 ?

La nouvelle version qu’Apple a publiée il y a quelques heures à partir d’iOS 15.2 beta 2 est disponible pour les développeurs. Selon developer.apple, le numéro de version d’iOS 15.2 beta 2 est 19C5036e.

En plus de cette version, Apple a également publié iPadOS 15.2 beta 2 et macOS 12.1 beta 2. Cependant, les nouvelles beta watchOS 8.3 et tvOS 15.2 ont également été publiées.

Comme mentionné précédemment, iOS 15.2 apporte des changements notables pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Plus précisément, cette version a ajouté la fonctionnalité « Rapport de confidentialité des applications » dans l’application Paramètres. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent désormais voir quelles données ont été consultées par chaque programme, y compris les applications tierces et les applications Apple.

Après la sortie d’iOS 15.2 bêta 2 pour les développeurs, Apple a confirmé que la mise à jour active les fonctionnalités de sécurité des communications enfants dans iMessage (Messages). Cependant, la mise à jour ajoute également l’option « Masquer mon e-mail » directement dans l’application Mail pour les abonnés iCloud +.

« Masquer mon e-mail » a été annoncé plus tôt cette année dans le cadre d’iOS 15 et de macOS Monterey. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de gérer leurs adresses e-mail de manière plus sécurisée, leur permettant de saisir une adresse aléatoire pour se connecter aux applications et aux sites Web afin de garantir la confidentialité des données.

Alors que cette fonctionnalité était déjà partiellement disponible sur iOS et macOS, Hide My Mail est désormais disponible dans l’application Mail d’Apple.

Avec les dernières versions bêta des systèmes d’exploitation d’Apple, les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur le champ « De » pour activer l’option « Masquer mon e-mail », comme indiqué dans l’image ci-dessus. Cela permettra d’envoyer un e-mail à d’autres comptes sans être identifié avec votre adresse e-mail réelle.

Bien sûr, les utilisateurs peuvent toujours créer des adresses e-mail aléatoires via les paramètres iCloud sur iPhone, iPad et Mac.

Gardez votre adresse e-mail personnelle privée en créant des adresses uniques et aléatoires qui sont transférées dans votre boîte de réception personnelle et peuvent être supprimées à tout moment. Il est important de noter que Hide My Email fait partie d’iCloud+, ce qu’Apple appelle désormais les abonnements payants iCloud. Les abonnés iCloud+ ont également accès au transfert privé pour masquer leur adresse IP réseau et empêcher le suivi en ligne.

C’est ainsi qu’Apple a décrit cette nouvelle affection pour lui.

Plus de sécurité dans la communication de l’application Messaging

Dans cette version bêta, la société a également confirmé la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité de sécurité des communications dans l’application de messagerie. C’est l’une des fonctionnalités annoncées pour la première fois par Apple en août, mais qui a finalement retardé sa mise en œuvre.

Il convient de noter que l’annonce originale d’août incluait trois fonctionnalités différentes : la détection CSAM pour les photos iCloud, les mises à jour de Siri et Search pour mieux gérer les situations dangereuses et la sécurité de la communication dans les messages.

La sortie de cette version iOS 15.2 beta 2 n’inclut que la nouvelle fonctionnalité de sécurité des communications dans Messaging. N’inclut pas la détection CSAM et n’inclut pas Siri et Search Guidance. Il n’y a pas de date limite pour le lancement de la fonction controversée de détection CSAM, mais Apple indique que les mises à jour de Siri et Research arriveront plus tard cette année.

Ainsi, en termes simples, cette fonctionnalité de communication de l’application de messagerie sert à alerter les enfants lors de la réception ou de l’envoi de photos contenant de la nudité, bien que la fonctionnalité ne soit pas activée par défaut. Au lieu de cela, un parent ou un tuteur peut ajouter son enfant à la ressource via le partage familial.

Lorsqu’un enfant reçoit une image dans Messaging qui contient de la nudité, la photo est floue. L’enfant sera alors informé et présenté avec des ressources qui peuvent l’aider, mais il aura la possibilité de continuer et de voir l’image. Des protections similaires sont également disponibles lorsqu’un enfant essaie de télécharger une image contenant de la nudité.

Du point de vue de la confidentialité et de la sécurité, il est important de noter que Messaging analyse les images jointes pour voir si une photo contient de la nudité. Le cryptage de bout en bout des messages est maintenu et aucune indication de nudité n’est laissée sur l’appareil de l’utilisateur.