Vous voulez un casque Bluetooth pas cher ? Nous avons des suggestions QCY à moins de 35 €

Écouteurs sans fil, écouteurs Bluetooth 5.1 QCY T17 Youth Buds, son stéréo Hi-Fi, latence ultra-faible, 26 heures de lecture, suppression du bruit pour les appels, contrôle tactile, IPX5 étanche, noir

【Qualité sonore stéréo supérieure】 Les écouteurs sans fil T17 Youth Buds adoptent un pilote dynamique à diaphragme composite à trois couches pour fournir des basses puissantes, des médiums doux et des aigus clairs. Reproduire votre musique de manière vivante. Combiné à la dernière technologie de commutation maître-esclave, vous pouvez basculer en toute transparence entre les modes simple et double et partager facilement de la musique avec des amis. 【Transmission fluide et latence ultra faible】 Livrés avec un «mode jeu» dédié et la dernière transmission Bluetooth 5.1, les écouteurs Bluetooth T17 peuvent réduire la latence pour une synchronisation sonore fluide, vous offrant une expérience immersive lorsque vous jouez ou regardez des films. Pas besoin de s'inquiéter des interruptions de connexion. 【Appel cristallin et suppression du bruit ENC】 Avec la technologie de suppression du bruit ENC, les écouteurs Bluetooth T17 intégrés avec microphone MEMS qui coupent efficacement le bruit ambiant, délivrent une voix cristalline pour l'appel, rendent la communication forte et claire. Parfait pour les appels mains libres et les réunions en ligne pour le travail à domicile. 【Mini mais puissant】 Chaque écouteur est ultra-léger seulement 4,2 g et est livré avec trois tailles différentes d'embouts pour un ajustement fiable et personnalisé. Écouteurs T17 créant une étanchéité parfaite pour un son cristallin. La résistance à l'eau IPX5 les rend idéales pour les entraînements et les courses intenses. Compact, mais robuste, son étui de chargement se glisse dans n'importe quel sac ou poche que vous emportez avec vous. 【Musique non-stop 26H et charge rapide USB Type-C】 Les écouteurs sans fil T17 fonctionnent pendant 7,5 heures avec une seule charge et l'étui de chargement étend la lecture à 26 heures en déplacement. Profitez gratuitement de plusieurs films, séries, drames, jeux et centaines de chansons toute la journée !