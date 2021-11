App Via Verde : Recharger son véhicule électrique n’a jamais été aussi simple

Ceux qui suivent le segment des véhicules électriques ont certainement remarqué qu’il existe plusieurs outils et applications à mettre à disposition. Chez Netcost-security.fr, nous avons déjà présenté, par exemple, l’application miio, une application recommandée par les conducteurs de voitures électriques. Cette application est gratuite et fournit toutes les informations nécessaires.

Aujourd’hui, nous vous présentons l’application Via Verde, qui vise à simplifier la recharge électrique de votre véhicule avec le service Via Verde Electric.

Plus de deux mille bornes de recharge électrique disponibles sur l’application Via Verde

Via Verde Electric est un service qui vous permet de payer la recharge de véhicules électriques ou hybrides via l’application Via Verde (Android et iOS), couvrant l’ensemble du réseau public disponible au Portugal continental. Ce service permet d’utiliser des bornes de recharge électrique sans avoir besoin de carte physique, ce qui est une expérience 100% numérique.

Avec l’application via verde, découvrez les bornes de recharge près de chez vous, avec indication de la puissance et du taux d’occupation. Vous pouvez filtrer les stations disponibles par type d’emplacement (parking, autoroute, voie publique,…), type de prise ou de courant.

Le service Via Verde Electric vous permet de recharger votre véhicule dans toutes les stations du réseau public national, mais aussi sur autoroute, grâce au réseau de recharge électrique complémentaire Brisa.

L’application permet le paiement par prélèvement automatique via votre compte Via Verde et ainsi toujours savoir combien vous avez dépensé grâce à votre historique de facturation, sans avoir à attendre une facture à la fin du mois. Vous pouvez également contrôler l’ensemble du processus de charge via l’application Via Verde, sans avoir besoin de carte.

Si vous avez une voiture électrique, essayez cette application maintenant.