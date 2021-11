Forza Horizon 5 est déjà un succès avec plus de 4,5 millions de joueurs au lancement

Les studios Xbox ont décidé de développer le jeu Forza Horizon 5 qui a fait ses débuts le 5 novembre. Le jeu, que Netcost-security.fr a déjà eu l’occasion de tester et d’analyser, est une véritable aventure sur quatre roues où le joueur trouve beaucoup de plaisir, de compétition, de défis et bien plus encore.

Ce titre est un vrai succès et a déjà réussi à toucher plus de 4,5 millions de joueurs à son lancement.

Le jeu Forza Horizon 5 est sorti vendredi 5 novembre dernier. Xbox Game Studios est le créateur de ce titre tant attendu de la série Forza et tout indique qu’il s’agit du plus gros pari du studio qui s’appelait auparavant Microsoft Studios.

Forza Horizon 5 compte plus de 4,5 millions de joueurs au lancement

Foza Horizon 5 pourrait bien être qualifié de jeu le plus réussi de Xbox Game Studios. C’est parce que le dernier titre du créateur a atteint plus de 4,5 millions de joueurs à sa sortie.

Le mouvement autour des préventes annonçait déjà ce qui pourrait arriver en termes de chiffres. Mais maintenant, c’est Phil Spencer lui-même, chef de la division des jeux Xbox, qui a révélé sur son compte Twitter officiel que Forza Horizon 5 avait réussi à dépasser ce nombre admirable de joueurs le jour du lancement. Le titre devient ainsi le plus gros jalon de l’histoire du studio Microsoft.

De plus, le pic de joueurs simultanés dans le nouveau jeu a triplé ceux atteints par Forza Horizon 4. Sur Steam, par exemple, le pic maximum dans le nouveau jeu de Xbox Game Studios était de 70 726 joueurs simultanés. Et plus de 70% des joueurs donnent une critique positive au jeu. Au moment de la rédaction de cet article, 53 886 joueurs jouaient au jeu via Steam.

Avez-vous déjà joué à Forza Horizon 5 ?

