5 nouvelles applications gratuites à installer sur votre Android

Découvrez le nouveau Fire TV Stick 4K Max | Appareil de streaming, Wi-Fi 6, télécommande vocale Alexa (avec boutons de contrôle de la TV)

Notre stick lecteur multimédia en streaming le plus puissant : 40 % plus puissant que Fire TV Stick 4K, avec un lancement des applications plus rapide et une navigation plus fluide. Prise en charge du Wi-Fi 6 nouvelle génération : profitez d'un streaming 4K plus fluide sur plusieurs appareils Wi-Fi 6. Expérience cinématographique : image 4K Ultra HD aux couleurs éclatantes avec prise en charge des technologies Dolby Vision, HDR, HDR10+ et de l'audio Dolby Atmos immersif. Un divertissement sans fin : regardez des milliers de films et d'épisodes de séries sur Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov, myCanal, ARTE et bien plus, et écoutez des millions de titres. Des frais d'abonnement peuvent s'appliquer. TV en direct et TV gratuite : regardez gratuitement YouTube en streaming et profitez de la TV, des nouvelles et des événements sportifs en direct sur Molotov, et ARTE et france.tv. Télécommande vocale Alexa : recherchez et lancez du contenu avec votre voix. Accédez à vos applications préférées rapidement grâce aux boutons prédéfinis. Contrôlez l'alimentation et le volume avec une seule télécommande. Faites-en plus avec votre maison connectée : accédez au flux de la caméra de la porte d'entrée sans interrompre votre programme grâce à l'incrustation de la vidéo en direct dans votre programme. Demandez à Alexa de consulter la météo ou de tamiser les lumières.