Tim Cook recommande à certains utilisateurs d’iPhone d’utiliser des smartphones Android

Apple a fait l’objet d’un examen minutieux en termes de gestion de l’installation et de l’utilisation des applications sur iPhone et iOS. La marque insiste sur le maintien des normes de sécurité, ce à quoi on s’attendrait.

Pour tenter de sensibiliser les utilisateurs à ce besoin, la haute direction d’Apple a été plus active dans la communication, montrant l’évidence. Désormais, et suite à ce mouvement, Tim Cook en est venu à recommander l’utilisation de smartphones Android à certains utilisateurs d’iPhone.

Quelque chose qui est de plus en plus demandé à Apple est de permettre l’utilisation de magasins alternatifs à l’App Store. Les utilisateurs veulent la liberté de choisir l’origine de leurs applications, ce qui va à l’encontre de la philosophie de sécurité de l’entreprise.

Vous voulez charger latéralement ? Choisissez un Android

Dans une récente interview donnée par Tim Cook au New York Times, le PDG d’Apple a exprimé son opinion et la position de l’entreprise. A montré à quel point il peut être dangereux de faire le charge latérale des applications sur votre système et comment cela peut causer des problèmes.

Je pense que les gens ont ce choix aujourd’hui, Andrew, si vous voulez le mettre de côté, vous pouvez acheter un téléphone Android. Ce choix existe lorsque vous entrez dans le magasin de l’opérateur. Si cela est important pour vous, achetez un téléphone Android. De notre point de vue, ce serait comme si j’étais un constructeur automobile disant que le [um cliente] de ne pas mettre d’airbags et de ceintures de sécurité dans la voiture. Il ne penserait jamais à faire ça ces jours-ci. C’est trop risqué de faire ça. Et donc ce ne serait pas un iPhone s’il ne maximisait pas la sécurité et la confidentialité.

Tim Cook a été pragmatique dans sa réponse et a montré comment les utilisateurs d’iPhone ont déjà des alternatives pour faire le charge latérale. Il suffit de recourir à un smartphone Android et ils auront la liberté qu’ils souhaitent tant.

Tim Cook veut protéger l’iPhone

Bien sûr, dans la même réponse, il a révélé qu’en effectuant ce changement, les utilisateurs devront abandonner l’iPhone et toute la sécurité et la confidentialité qu’offre Apple. C’est un choix qui devra être fait en toute conscience et conscient des problèmes qui peuvent survenir.

Cette position va dans le sens de ce que véhicule Apple auprès du public, montrant les atouts de son écosystème en termes de sécurité. Il révèle également qu’il doit rester inflexible et qu’Android est toujours une alternative pour ceux qui veulent vraiment commencer à utiliser des magasins autres que l’App Store.