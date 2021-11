Microsoft s’en prend aux Chromebooks avec Windows 11 SE et Surface Laptop SE

Depuis plusieurs années, Microsoft cherche à occuper une place prépondérante dans le domaine de l’éducation et à présenter une proposition adoptée par tous. Ainsi, il a ses armes visant les Chromebooks, qui sont désormais la norme sur de nombreux marchés dans ce domaine.

Le géant du logiciel tentera à nouveau de conquérir la place qu’il comprend être la sienne, cette fois avec 2 propositions bien précises. Présentés maintenant, Windows 11 SE et Surface Laptop SE sont le pari de Microsoft pour un marché très concurrentiel.

La grande nouveauté de Microsoft semble être le nouveau Windows 11 SE, qui suit la même ligne que le géant du logiciel avait avec Windows 10S. Bien sûr, il y a des différences ici, la plus grande étant l’absence de l’App Store. Les propositions de Microsoft sont présentes et bien plus encore peuvent être installés.

Un autre détail est l’absence de widgets Windows 11, car ils sont une distraction. L’intention est que les utilisateurs s’authentifient sur le cloud Microsoft et accèdent à leurs fichiers. Ce système pourra fonctionner sur des machines dotées de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage.

Préparé pour un public plus jeune, Windows 11 SE a tout ce qui a été présenté récemment. Microsoft souhaite libérer la gestion des utilisateurs et donner aux administrateurs informatiques un contrôle total sur ces machines.

Parallèlement à l’introduction de Windows 11 SE, Microsoft a également dévoilé son nouveau Surface Laptop SE. Il se concentre sur la concurrence des Chromebooks et cible les écoliers. Il fonctionne sous Windows 11 SE et est très similaire à ce que nous avons déjà sur le Surface Laptop Go.

Cet ordinateur portable a un écran de 11,61 pouces et son corps est en plastique durable. En termes de processeur, il proposera l’Intel Celeron N4020 ou N4120, combiné à 4 Go / 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go eMMC.

Ce qui surprend dans ce nouveau portable de Microsoft, c’est même son prix. Le Surface Laptop SE ne coûtera que 249 $, mais sera limité aux écoles et aux établissements d’enseignement. Le géant du logiciel espère ainsi conquérir le marché américain et d’autres où cette proposition deviendra disponible.