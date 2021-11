Sur TikTok, les jeux vidéo s’intercalent entre une vidéo et une autre : voici la première

À partir des prochaines semaines, l’application d’origine chinoise pourrait devenir encore plus magnétique pour ses utilisateurs. Les jeux vidéo feront bientôt leur apparition parmi les vidéos mises en ligne par les tiktokers, dont la première a déjà été annoncée et arrivera bientôt au sein de l’application : elle s’appelle Disco Loco 3D et a été créée par les développeurs qui ont donné vie au phénomène Farmville.

La plateforme de partage de vidéos TikTok est déjà l’une des destinations en ligne les plus populaires et établit la domination absolue exercée jusqu’à présent dans ce domaine par des géants tels que Facebook, Instagram et YouTube. Cependant, à partir des prochaines semaines, l’application d’origine chinoise pourrait devenir encore plus magnétique pour ses utilisateurs : bientôt des jeux vidéo apparaîtront parmi les vidéos mises en ligne par les tiktokers, dont la première a déjà été annoncée et arrivera bientôt à l’intérieur de la application.

Le premier jeu pour TikTok

Le jeu en question s’appelle Disco Loco 3D, un simple coureur sans fin basé sur la musique dans lequel les personnages dirigés par les joueurs marchent sur un podium au rythme de la musique, évitant les obstacles et collectant des bonus. Selon ce que rapporte TechCrunch – pour TikTok, l’initiative représente actuellement une simple expérience, une tentative de comprendre si et comment les utilisateurs de la plate-forme souhaitent interagir avec des jeux vidéo dans un contexte dédié à un autre type de divertissement.

Plus de titres à venir

Le développeur choisi n’est pourtant pas du deuxième étage : il s’agit de la maison américaine Zynga qui en plus d’être désormais un nom reconnu dans le domaine des jeux pour smartphone, va devenir célèbre dans le monde entier avec Farmville, à l’époque de la lancement mondial de Facebook. Le titre a connu un succès retentissant, au point de donner un coup de fouet significatif aux abonnements à Facebook lui-même. Des années ont passé depuis et il est très difficile pour un seul jeu vidéo d’avoir le même effet – d’autant plus qu’il ne s’agit pas exactement d’une nouvelle formule. Zynga, cependant, a prévu qu’il avait déjà d’autres titres en préparation, tandis que TikTok est déjà en pourparlers avec d’autres maisons de développement. Le timing de l’arrivée de Disco Loco 3D au sein de TikTok n’a pas encore été annoncé : pour le compte à rebours, le développeur a invité les joueurs de tiktoker à se tenir au courant de ses chaînes en ligne.

