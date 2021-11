G.Skill établit un nouveau record avec des mémoires DDR5 atteignant 8704 MT/s

G.Skill est une marque taïwanaise qui utilise d’excellents atouts sur le marché de la mémoire. Nous avons récemment annoncé que la société avait dévoilé sa gamme Trident Z5, considérée comme la mémoire DDR5 la plus rapide au monde.

Mais l’entreprise ne s’arrête pas là et on sait maintenant que ces souvenirs ont réussi à battre un autre record en atteignant une vitesse incroyable de 8704 MT/s.

Enfin, les nouveaux processeurs Intel Alder Lake de 12e génération ont lancé l’introduction de nouvelles mémoires DDR5. En ce sens, plusieurs marques se sont précipitées pour apporter leurs modèles, mais parmi elles la marque taïwanaise G.Skill s’est démarquée.

G.Skill a récemment annoncé sa nouvelle gamme de mémoires DDR5 Trident Z5 DDR5-6000 CL36, considérées comme les mémoires DDR5 les plus rapides au monde. C’est justement grâce à sa capacité à atteindre la fréquence impressionnante de 6600 MHz avec des latences CL36-36-36-76, dans un kit de 32 Go de capacité, soit deux fois 16 Go.

G.Skill établit un record avec des mémoires DDR5 atteignant 8704 MT/s

C’est précisément grâce aux modèles de la nouvelle gamme de mémoires DDR5 G.Skill Trident Z5 que la société a réussi à battre le record du monde avec des vitesses étonnantes de 8704 MT/s (méga transferts par seconde) par de l’azote liquide. De plus, la carte a géré des timings incroyables de 127-120-120-120-127 en raison de la haute fréquence.

La puce utilisée dans l’expérience était un modèle DDR5-4800 de 16 Go avec une carte mère Asus ROG Maximus Z690 Apex. Parmi les trois processeurs Intel prenant en charge les mémoires DDR5 actuellement disponibles, le Core i7-12700K a été choisi à cet effet.

Pour référence, le record appartenait à l’équipe MSI OC qui a utilisé en avril une carte HyperX Predator 8 Go DDR4-4600 et a réussi à atteindre 7156 MHz. C’est aussi une valeur impressionnante, d’autant plus qu’il a été réalisé avec une mémoire DDR4.

Nouveau G.Skill Trident Z5 CL40

En plus de ce record, la société a également annoncé ses nouvelles mémoires haut de gamme Trident Z5 DDR5-7000 CL40, avec une vitesse commençant à DDR5-4800. Selon G-Skill, ce haut débit d’usine est rendu possible par les puces Samsung qui composent ces cartes.

L’entreprise va encore plus loin et met l’accent sur la puissance que les mémoires DDR5 peuvent apporter à l’overclocking. Selon Tequila Huang, vice-président de G.Skill « La DDR5-7000 est une réalisation incroyable pour nous et nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour développer des mémoires encore plus rapides pour les overclockeurs et les passionnés de PC« .