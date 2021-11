L'AUTOvoucher commence aujourd'hui ! Vous pouvez aussi en profiter si vous n'avez pas de voiture...

Face à l’augmentation du prix des carburants et à son impact sur les revenus des citoyens et des familles, le Gouvernement a décidé d’accorder une aide financière (« AUTOvoucher »). Cette prise en charge démarre aujourd’hui et dans les mois de novembre 2021 à mars 2022, la consommation dans les stations-service bénéficiera d’une remise de 10 centimes par litre de carburant (soit un total de 50 litres/mois), soit une remise de 5 euros par mois.

Et si vous n’avez pas de voiture, pouvez-vous en profiter aussi ? La réponse est oui! Savoir-faire.

Le programme AUTOvoucher démarre aujourd’hui et fonctionnera de manière similaire à IVAucher, le montant étant transféré directement sur le compte du contribuable, qui devra payer avec une carte bancaire. En pratique, IVAucher et AUTOvoucher fonctionnent comme suit :

PAIEMENT : Le paiement s’effectue en totalité avec une carte de paiement d’une entité participante.

AVANTAGE IVAucher : Jusqu’à 50% du montant payé sera remboursé dans les 2 jours ouvrés, sur le compte associé à la carte utilisée pour le paiement. Le NIF associé au Titulaire de la carte doit correspondre au NIF du Titulaire de l’avantage.

AVANTAGE AUTOvoucher : Il sera remboursé à hauteur de 10 centimes le litre, dans la limite de 50 litres, par mois en solde AUTOvoucher, sur le compte associé à la carte utilisée pour le paiement.

Il est à noter que cette aide n’est pas dépendante de la consommation de carburant et se cumule pour le mois suivant.

Ai-je besoin d’une voiture pour utiliser AUTOVoucher ? Pas!

Selon le décret-loi publié au Diário da República, lorsque le consommateur effectue un paiement sur des achats de biens et services effectués auprès des commerçants visés à l’article 4. [postos de combustível], par l’intermédiaire d’un moyen de paiement éligible par l’exploitant du système et d’un montant minimum à définir par arrêté du membre du Gouvernement chargé du domaine des finances, une partie du montant du paiement est versée.

Cela signifie que l’AUTOVoucher n’est pas seulement une question de carburant ! Si le contribuable effectue des « achats » à la station-service, il peut utiliser ce montant dans l’AUTOvoucher. Ainsi, l’AUTOvoucher va « offrir » 25 euros même aux contribuables qui n’ont pas de voiture.

Concernant les publications participantes, vous pouvez voir la liste ici. Environ 1800 commerçants ont rejoint l’initiative du gouvernement qui reversera cinq euros par mois d’achats à chaque contribuable inscrit à l’« IVaucher ».