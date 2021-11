TSMC et Sony signent un accord pour une usine japonaise d’une valeur de 7 000 millions de dollars

Comme on le soupçonnait, TSMC et Sony ont finalement signé un accord pour la construction d’une usine de puces située au Japon, dont la construction s’élèvera à 7 milliards de dollars.

C’est une décision importante pour les deux géants de la technologie, en particulier dans la phase de pénurie de puces que nous traversons. Cependant, il apparaît que les nouvelles installations seront dédiées aux composants avec un procédé de fabrication en 22 nm et 28 nm.

TSMC et Sony ensemble dans la construction d’une usine japonaise

Début octobre, plusieurs rumeurs et sources de l’industrie tenaient pour acquis le partenariat entre TSMC et Sony pour réaliser la construction d’une usine au Japon.

Aujourd’hui, il est enfin officiel que le géant taïwanais Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et Sony Semiconductor Solutions Corporation ont conclu un accord pour construire conjointement une nouvelle usine de puces au Japon d’une valeur de 7 milliards de dollars.

Cependant, le constructeur n’augmentera pas avec cela sa production de puces dans les procédés de fabrication de dernière génération. En effet, cette nouvelle unité de production sera destinée à la fabrication des puces les plus utilisées et demandées dans l’industrie, à savoir construites en procédés 22 nm et 28 nm.

Bien que la nouvelle usine ait été annoncée le mois dernier par CC Wei, PDG de TSMC, à l’époque les travaux n’avaient pas encore été approuvés par le conseil d’administration de l’entreprise. Mais selon le site Web Nikkei Asia, le conseil d’administration a actuellement approuvé les nouvelles installations au Japon sous la forme de la nouvelle filiale Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc. (JASM).

Dans ce nouveau projet, Sony investira environ 500 millions de dollars dans la nouvelle filiale et en échange acquiert près de 20% du capital de JASM.

Selon certaines informations, le démarrage de la production en série de puces dans la nouvelle usine japonaise ne commencera qu’à la fin de 2024.

D’autre part, le site Web Nikkei ajoute que le conseil d’administration de TSMC aura également approuvé des plans pour construire une nouvelle usine à Taïwan. Ces installations devraient se concentrer sur des puces de 7 nm, mais la construction ne devrait pas commencer avant mai 2024.