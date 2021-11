Tim Cook a déclaré dans une interview qu’il avait déjà investi dans les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies font fureur, et malgré plusieurs scénarios moins légaux entourant cette monnaie, la vérité est que les technologies derrière le concept et le service sont puissantes. Ainsi, petit à petit, cette « crypto-monnaie » gagne de la place dans la société et personne ne veut rester en dehors du sujet. L’un de ceux qui ont déjà fait savoir qu’il possédait des crypto-monnaies était Tim Cook, l’homme fort d’Apple.

Selon le New York Times, le PDG d’Apple a investi son propre argent dans des crypto-monnaies. C’est un sujet qu’il suit de près depuis longtemps, précise la publication.

Tim Cook a déjà investi dans les crypto-monnaies, mais pas Apple

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé qu’il avait investi son argent personnel dans la crypto-monnaie. Cette révélation a été faite aujourd’hui lors d’une conversation à la conférence. Offres du New York Times.

Je pense qu’il est raisonnable de le posséder dans le cadre d’un portefeuille diversifié. Soit dit en passant, je ne donne de conseils d’investissement à personne.

A déclaré le PDG lors d’une conversation avec Andrew Ross Sorkin.

Bien qu’il ait dit qu’il était le propriétaire de cette monnaie cryptographique, il n’a pas précisé dans quelle devise son choix s’est porté.

« Je m’intéresse à cela depuis un certain temps. J’ai fait des recherches sur le sujet et ainsi de suite… Je pense que c’est intéressant.

dit le cuisinier.

Alors que l’homme fort du géant de la technologie a confirmé son propre investissement dans la crypto-monnaie, il était beaucoup plus prudent quant aux projets d’Apple en tant qu’entreprise. Il a exclu d’investir l’argent de l’entreprise dans la crypto-monnaie et a déclaré qu’Apple n’avait pas l’intention de permettre aux gens de l’utiliser pour acheter ses produits « dans l’immédiat ».

Cependant, le PDG a tease qu' »il y a d’autres choses que nous examinons définitivement » en ce qui concerne la crypto-monnaie, sans annoncer de plans spécifiques.

Interrogé sur NFT, Cook a déclaré qu’il les trouvait « intéressants » mais qu' »il faudra un certain temps pour les considérer d’une manière qui convient à une personne normale ».

Les problèmes qui dérangent Apple étaient en discussion

Au cours de la conversation d’environ une demi-heure, Tim Cook a été interrogé sur d’autres sujets brûlants affectant Apple ces derniers mois, y compris sa bataille judiciaire très médiatisée avec Epic Games.

Lorsqu’on lui a demandé si les utilisateurs devraient avoir la possibilité d’installer des applications à partir de sources autres que l’App Store d’Apple par des processus tels que Chargement latéral, le PDG a réitéré qu’Apple pense que son approche est la meilleure pour la sécurité.

Cette information de Tim Cook fait suite à ce que Craig Federighi a déclaré à Lisbonne, la semaine dernière, lors de sa participation au Web Summit. La société a également publié plusieurs rapports cette année, tous affirmant que permettre aux utilisateurs d’installer des logiciels non contrôlés par le processus d’examen de l’App Store risquait d’exposer leurs téléphones à des logiciels malveillants et à d’autres menaces de sécurité.

Selon Apple, sa politique contre le « chargement latéral » maintient les logiciels malveillants iOS à un niveau bas par rapport à d’autres plates-formes comme Android.