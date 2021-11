5 raisons de choisir le smartphone Xiaomi 11T Pro

Le dernier lancement majeur de smartphones de Xiaomi est venu prendre le contrôle du Mi, comprenant les Xiaomi 11T, 11T Pro et 11 Lite 5G NE. Ces trois modèles viennent occuper une place de choix dans leurs gammes avec le 11T Pro encadré dans le segment haut de gamme, mais à un prix plus attractif.

Ces derniers jours, nous avons eu l’occasion d’essayer ce smartphone et aujourd’hui nous vous apportons 5 raisons de le mettre sur votre wish list.

#1 – Excellentes performances

Les consommateurs veulent essentiellement un smartphone qui effectue des tâches rapidement, n’a pas de plantage et tout le contenu apparaît de manière fluide.

Le Xiaomi 11T Pro le fait d’une excellente manière.

Le smartphone dispose d’un processeur Snapdragon 888 5G, le même qui équipe le haut de gamme actuel. Il s’agit d’un processeur à 8 cœurs avec une configuration de 1×2,84 GHz Kryo 680, 3×2,42 GHz Kryo 680 et 4×1,80 GHz Kryo 680. Le GPU est un Adreno 660. Le modèle testé est livré avec 8 Go de RAM, mais il existe aussi une version 12 Go.

Le Xiaomi 11T Pro est également livré avec le système d’exploitation Android 11, optimisé par l’interface utilisateur MIUI 12.5.

Concrètement, le smartphone a d’excellentes performances dans les jeux plus exigeants et ne surchauffe pas. Si nous utilisons la caméra, principalement en vidéo, nous remarquons que cette zone chauffe davantage.

MIUI 12.5 a un certain nombre d’animations que nous avons déjà vues traîner sur d’autres modèles bas de gamme, mais sur ce 11T Pro, elles sont fluides et agréables à maintenir activées, mais l’interface est hautement personnalisable, elle peut donc être adaptée au goût et les besoins de chaque utilisateur.

#2 – L’écran avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120Hz

L’écran du Xiaomi 11T Pro est de 6,67″ et est AMOLED. Sa résolution est de 1080p et il offre la norme de couleur 10 bits pour plus d’un milliard de couleurs. C’est en effet un écran qui offre une très bonne expérience de visionnage, surtout lorsqu’il est combiné avec l’adaptive taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Pour ceux qui jouent, ce détail associé aux 480 Hz de sensibilité tactile, est un grand avantage.

Cet écran dispose également d’une protection Gorilla Glass Victus et d’un petit trou pour la caméra frontale. C’est en effet un petit point par rapport à la concurrence de haut niveau.

Pour les contenus multimédias, il faut aussi noter qu’il est livré avec les technologies HDR10+ et Dolby Vision. L’écran dispose également d’un certain nombre de fonctionnalités de soins oculaires pour protéger les utilisateurs de la fatigue oculaire, telles que True Display, qui ajuste automatiquement la température de couleur en fonction des conditions ambiantes, ainsi que le mode de lecture 3.0

Il est important de noter qu’en ayant l’option de taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz active, en plus d’offrir une expérience de visionnement plus intéressante, la consommation de la batterie n’est pas sensiblement affectée par les 60 Hz statiques.

#3 – Batterie : charge à 120W et autonomie

En reprenant l’exemple précédent, un autre facteur à souligner positivement est l’autonomie. Le smartphone tient parfaitement une journée et demie d’utilisation considérée comme normale, selon nos tests ici chez Netcost-security.fr. En fait, il correspond à la plupart de la concurrence. Même lors d’une journée d’utilisation intensive, il était garanti d’être utilisé pendant environ 15 heures, c’est-à-dire assez pour une journée entière loin du chargeur.

Le plus impressionnant, cependant, est sa vitesse de charge, avec le chargeur 120W fourni dans la boîte.

La batterie de 5000 mAh est divisée en deux cellules qui se chargent séparément, garantissant ainsi qu’il n’y a pas de surchauffe dans le processus. Dans les tests que nous avons effectués, en effet, le smartphone ne chauffe pas trop pendant le processus de charge. Quant au chargeur, on ne peut pas en dire autant…

Xiaomi garantit une charge de 5000mAh en 17 minutes à 120W, cependant, lors de nos tests, cela a pris encore 3 minutes ! C’est une différence complètement dérisoire, vu le résultat impressionnant. Plus que cela, c’est de voir qu’au bout de 5 minutes, la technologie HyperCharge fournit 40% de la batterie et en 15 minutes elle passe à 80%.

C’est pourquoi toute personne qui a oublié de charger le téléphone la nuit et se réveille le matin sans batterie, tout en se brossant les dents et en mettant des vêtements pour sortir, reste chargée toute la journée.

#4 – Appareils photo et modes de capture

Avant de parler des modes de capture intéressants du nouveau 11T Pro, il est nécessaire d’exposer les spécifications complètes des appareils photo fournis avec ce smartphone.

Chambre principale (arrière)

Grand angle : 108 MP, f/1,8, 26 mm, 1/1,52″, 0,7 µm, PDAF



Ultra grand angle : 8 MP, f/2,2, 120˚, 1/4″, 1,12 µm



Téléobjectif/macro : 5 MP, f/2,4, 50 mm, 1/5,0″, 1,12 µm, AF



Vidéo : [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS

Chambre secondaire (avant)

Grand angle : 16 MP, f/2,5, 1/3,06″, 1,0 µm



Vidéo : [email protected]

L’application appareil photo n’a pas de secrets, elle est simple à utiliser, elle propose les modes les plus populaires disponibles d’un simple glissement de doigt et plus de modes sur un écran à droite de toutes les options. Il existe un mode Pro qui vous permet de régler tous les paramètres de prise de vue, des options de choix rapide comme le flash, le HDR, l’IA ou les filtres dans la zone supérieure et un obturateur dans la zone inférieure.

La photographie

Quant aux modes de capture, il y en a qui méritent d’être soulignés. Tout d’abord, il convient de noter que l’appareil photo principal, par défaut, tire à 12 MP. Cependant, la prise de vue à 108 MP est possible, garantissant la plus haute qualité en photographie. Cependant, cette qualité supplémentaire apporte plus d’espace. Dans ce mode, les photos avec zoom numérique sont évidemment privilégiées.

Les photos en mode portrait sont d’assez bonne qualité, même si les contours présentent un léger effet de flou, que d’autres smartphones haut de gamme ont déjà su surmonter. Il en va de même avec la caméra selfie avec le mode portrait activé, mais ici le flou des contours est encore plus évident.

Le mode Super Macro permet d’obtenir des détails photo incroyables et c’est quelque chose qui bat la concurrence. En mode nuit, les résultats sont bons, avec des détails bien saisis et aucun grain sur les photos.

Vidéo

Le smartphone enregistre à 8K à 30 fps, cependant, les résultats ne sont pas impressionnants, il y a une limitation de temps d’enregistrement de 6 minutes (ce qui est normal) et l’espace occupé est trop important. En 4K, les détails sont capturés avec une grande qualité et c’est la résolution idéale pour enregistrer avec ce smartphone, avec une bonne stabilité.

Pour compléter les informations, bien que ce ne soit pas un aspect positif, les modes Movie Effect et Vlog offrent à l’utilisateur la possibilité de créer des vidéos avec des effets typiques de ces univers. Cependant, l’Intelligence Artificielle utilisée dans ce contexte doit encore être améliorée.

#5 – Le son

Pour terminer ce top 5 des caractéristiques importantes à considérer lors du choix du Xiaomi 11T Pro, il reste à parler du son qu’il est capable de reproduire. Le smartphone reproduit le son en stéréo et dispose de la technologie avec garantie harman/kardon et prend en charge Dolby Atmos, ce qui garantit une qualité sonore vraiment meilleure.

Concrètement, le son restitué est immersif, avec des graves très perceptibles et des médiums et aigus équilibrés.

En bref

Le Xiaomi 11T Pro est un smartphone très complet, avec des performances de pointe, une vitesse de charge incroyable, il est capable de capturer des photos de bonne qualité et possède encore de nombreuses autres fonctionnalités qui en font une excellente option sur le marché.

Son prix est cependant relativement inférieur aux autres propositions du marché aux performances similaires. Il s’agit d’un smartphone au prix d’environ 650 € pour la version 8 Go + 128 Go et 690 € pour la version 8 Go + 256 Go.

Vous pouvez également voir les spécifications complètes ci-dessous.

Xiaomi 11T Pro – Spécifications complètes

Xiaomi 11T Pro Filtrer Écran plat 120 Hz 6,67″ AMOLED DotDisplay DisplayMate A+ Taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 480 Hz Rapport : 20:9 FHD+, 2400×1080 Vraie couleur Affichage réel Plus d’un milliard de couleurs HBM 800 nits (typique), luminosité maximale 1000 nits (typique) Rapport de contraste : 5 000 000:1 (typique) Synchronisation adaptative 120 Hz Taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 480 Hz HDR10+ Dolby Vision® Mode lumière du soleil 3.0, mode lecture 3.0 Capteur de lumière ambiante à 360° Couleurs Gris météorite, blanc clair de lune, bleu céleste dimensions 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm 204g Performance qualcomm® Snapdragon™ 888 5 nm Caméra arrière Appareil photo grand angle 108MP taille de pixel 0,7μm, 2,1μm Super Pixel 9-en-1 Super avec OIS, f/1.75, objectif 7P double ISO natif Caméra ultra grand angle 8MP 120° FOV, f/2.2 Caméra télémacro 5MP f/2.4, AF 3-7cm Chambre avant caméra frontale sur l’écran 16MP f/2. Connectivité 5G Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 Dual SIM NFC multifonctionnel Blaster infrarouge Ouvrir Capteur d’empreintes digitales latéral PIN/mot de passe, par défaut Chargement Batterie de 5 000 mAh (typique) Xiaomi HyperCharge 120W Chargeur 120W en boite l’audio Deux haut-parleurs dédiés SON PAR Harman Kardon Dolby Atmos® Moteur Moteur de vibration linéaire sur l’axe X Système MIUI 12.5 basé sur Android 11 Variantes de stockage 8 Go + 128 Go 8 Go + 256 Go 12 Go+256 Go

Netcost-security.fr remercie Xiaomi Portugal d’avoir fourni le smartphone pour les tests.