Bosch et l’Université du Minho présentent des technologies innovantes pour la mobilité

L’événement d’aujourd’hui portait essentiellement sur la mobilité et la numérisation de l’industrie. Le géant allemand, en partenariat avec l’Universidade Minho, a présenté les résultats du partenariat d’innovation, auquel ont contribué plus de 750 personnes, de l’Université du Minho, étudiants, doctorants, chercheurs, ingénieurs et professeurs, en plus des employés du Bosch alloués à ces projets d’innovation.

L’événement « Next – Driving Tomorrow » a marqué la fin de la troisième phase du projet de R&D en partenariat entre Bosch et UMinho.

Suivant – Driving Tomorrow ou la vision futuriste de la mobilité

Bosch et l’Université du Minho (UMinho) ont présenté à Braga, ce mardi 9 novembre, les résultats du plus grand partenariat d’innovation du pays dans les domaines de la mobilité du futur et de la transformation numérique de l’industrie.

Depuis sa création en 2013, ce partenariat s’est traduit par le dépôt de plus de 70 brevets, pour lesquels au total plus de 165 millions d’euros ont été investis. Le partenariat innovant entre l’industrie et le monde universitaire bénéficie du soutien financier du gouvernement portugais et a contribué à la création de connaissances technologiques essentielles et à l’augmentation de la compétitivité du Portugal sur le marché mondial.

Les résultats que nous présentons ici aujourd’hui renforcent la valeur stratégique que ce partenariat avait, a et que nous souhaitons qu’il continue d’avoir à l’avenir, non seulement en termes d’innovation, mais aussi de création d’emplois scientifiques et qualifiés. Ce partenariat et les synergies créées entre Bosch et l’Université du Minho se traduisent par des solutions technologiques innovantes qui redéfinissent la mobilité et les véhicules du futur.

A déclaré Carlos Ribas, représentant Bosch au Portugal et administrateur technique Bosch à Braga.

Lors de l’événement « Next – Driving Tomorrow », organisé à l’Altice Forum Braga, auquel ont participé le Premier ministre, António Costa, le ministre de l’Économie et de la Transition numérique, Pedro Siza Vieira, le secrétaire d’État adjoint et à l’Économie, João Neves , secrétaire d’État à l’internationalisation, Eurico Brilhante Dias, maire de Braga, Ricardo Rio, maire de Guimarães, Domingos Bragança, et d’autres entités, chercheurs UMinho et ingénieurs Bosch impliqués dans les différentes lignes de recherche, ils ont présenté les principales technologies développées à partir de Braga qui marquera l’avenir de la mobilité autonome et connectée.

Ces résultats démontrent la justesse de la vision de tous ceux qui, au gouvernement du Portugal, à Bosch et à l’Université de Minho, ont investi dans ce partenariat, en fournissant les moyens nécessaires à son développement, ainsi que la qualité des personnes et des structures qui lui viennent en corps, dans de multiples projets et initiatives.

Renvoyé au doyen de l’UMinho, Rui Vieira de Castro.

Le responsable de l’établissement d’enseignement souligne qu’ils « montrent que la collaboration entre l’Université et l’Industrie a toutes les conditions pour être, également au Portugal, un facteur décisif de modernité et de progrès ».

Bosch et l’Universidade do Minho coopèrent pour la transformation numérique de l’industrie

Au cours de ces années, les équipes de Bosch et d’UMinho se sont concentrées sur le développement d’une technologie essentielle pour que le véhicule puisse détecter l’environnement et prendre des décisions basées sur l’intelligence artificielle et les capteurs.

Le travail de plus de 750 professionnels hautement qualifiés de Bosch et UMinho a abouti au développement de solutions qui répondent aux capacités requises pour l’avenir de la mobilité : LiDAR et capteurs d’état du sol pour la capacité de percevoir à 360º ; Capteur de positionnement précis pour l’automobile pour la capacité de localisation ; des capteurs pour surveiller le conducteur et les passagers à l’intérieur du véhicule autonome ; systèmes de communication entre les véhicules et les infrastructures, entre autres.

Le partenariat d’innovation entre Bosch et l’Université du Minho s’est avéré être un atout pour le développement de l’industrie et du monde universitaire, s’affirmant comme un exemple de collaboration entre les universités et les entreprises au Portugal.

Les résultats obtenus avec les technologies développées, le nombre de brevets déposés et la qualité des articles scientifiques publiés consolident Bosch comme étant à la pointe de la mobilité du futur et de la transformation numérique à Braga, et renforcent le Portugal comme pays de référence en matière d’innovation et le développement de l’industrie automobile. Pour réaliser ce que nous avons présenté ici aujourd’hui, le partenariat avec l’Université du Minho a été déterminant.

A conclu Carlos Ribas.