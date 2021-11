Le programme Awesome Games Done Quick 2022 dévoilé

En bref : Awesome Games Done Quick (AGDQ), l’épisode hivernal du marathon de course de vitesse semestriel pour la charité, est prévu pour début janvier et nous avons maintenant le programme complet à attendre avec impatience. Comme d’habitude, il y en a pour tous les goûts pendant la semaine de l’événement.

Organisateurs d’événements décidé En septembre dernier, l’AGDQ 2022 serait un événement en ligne uniquement pour assurer la santé et la sécurité de tous les participants. L’équipe a également révélé à ce moment-là que le marathon de plusieurs jours aurait lieu le 9 janvier et se terminerait le 16 janvier.

Le timing convient bien aux techniciens, étant donné que le Consumer Electronics Show est prévu du 5 au 8 janvier.

En parlant de cela, le CES 2022 aura un élément en personne cette fois-ci, bien que les participants devront fournir une preuve de vaccination Covid-19 pour entrer. Un composant virtuel sera également proposé pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Vegas au début de l’année prochaine.

L’AGDQ 2022, quant à lui, a beaucoup à offrir aux amateurs de speedrunning. Les faits marquants incluent une exécution à tout pourcentage de Deathloop ainsi que des exécutions de Half-Life 2, EarthBound, Halo: Combat Evolved, The Legend of Zelda: A Link to the Past et Metal Gear Solid. Les fans de titres obscurs auront également leur dose, car des jeux comme Bucky O’Hare, Three Dirty Dwarves et Antichamber sont également au programme.

L’AGDQ amassera à nouveau des fonds pour la Fondation Prévention du cancer. L’événement de l’année dernière a généré près de 2,8 millions de dollars pour la cause – en deçà du record de 3,16 millions de dollars de l’année précédente, mais toujours très respectable compte tenu des circonstances.