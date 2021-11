La Grèce va électrifier ses îles avec l’aide de Citroën et Volkswagen

Petit à petit, on voit des pays électrifier leur flotte, adopter des mesures pour favoriser l’essor des voitures électriques. S’ajoute à la liste, qui n’est pas encore longue, la Grèce, qui souhaite que ses îles habitées deviennent écologiquement durables.

Pour cela, il comptera sur l’aide de Citroën et Volkswagen.

Dans un effort pour atteindre son objectif proposé – réduire ses émissions nocives d’au moins 55% d’ici 2023 – la Grèce a l’intention de rendre ses îles habitées plus respectueuses de l’environnement. Elle mènera ensuite une campagne nationale intitulée « GR-éco îles ».

Selon le ministère de l’Énergie, la petite Chalki, une île près de Rhodes, sera la première à recevoir l’initiative. En ce sens, la Grèce garantira que toute l’énergie pour alimenter l’île sera électrique et produite dans une installation solaire de 1 mégawatt.

De plus, l’île recevra également un ensemble de véhicules électriques et sera équipée de bornes de recharge. Pour cela, la Grèce comptera sur l’aide de Citroën, qui fournira six véhicules électriques : deux quadricycles Ami pour la police et les garde-côtes, deux berlines C4 pour la municipalité, et un fourgon Jumpy.

Volkswagen aide également la Grèce à atteindre ses objectifs ambitieux

Selon Automotive News, Volkswagen a également rejoint le gouvernement grec en juin dans un projet pilote similaire, mais sur l’île d’Astypalea. L’importateur grec de Volkswagen fournira des véhicules électriques aux sociétés de location locales et aux services d’autopartage. Selon un communiqué émis par Volkswagen, des navettes électriques et un ID.4 électrique seront également fournis, ce dernier étant destiné à la police locale.

Plus que cela, Volkswagen aide l’île grecque à installer un réseau de bornes de recharge et à construire une infrastructure d’approvisionnement en électricité durable.

Selon le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, à terme, toutes les îles du pays seront neutres en carbone.

A lire aussi :