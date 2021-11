IPBRICK Virtual Assistant utilise l’IA pour des services de réponse personnalisés

C’est l’une des grandes nouveautés de la version 7.0 d’IPBRICK OS et promet de révolutionner le service. La solution Voicebot d’IPBRICK (Assistant Virtuel) vous permet d’automatiser et d’optimiser les processus d’assistance vocale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans files d’attente ni temps d’attente.

Découvrez toutes les fonctionnalités.

L’assistant virtuel IPBRICK est capable de comprendre la langue utilisée par le client, comprend son intention et lui donne une réponse personnalisée, y compris la possibilité de maintenir un dialogue. La construction d’un dialogue est donc indispensable pour que l’Assistant puisse donner les bonnes réponses. Pour cela, il faut « alimenter » le système, introduire des informations ou lui donner la possibilité d’aller lire ces mêmes informations sur des plateformes internes ou externes de l’entreprise/organisation.

Cette révolution du service augmente la satisfaction des clients qui en ont assez de passer des heures au téléphone pour résoudre des problèmes souvent simples et ne nécessitant pas d’intervention humaine directe. De cette façon, les entreprises permettent à leurs employés de rester dévoués à s’occuper de problèmes plus complexes. Néanmoins, l’existence de cette solution n’empêche pas, si nécessaire, une assistance directe par téléphone ou autre canal disponible

IPBRICK OS – Interface de configuration de l’assistant virtuel

IPBRICK OS version 7.0 fournit, à sa base, un ensemble d’outils et d’interfaces qui permettent la configuration et la personnalisation des flux d’appels en fonction des besoins de chaque client.

Cette technologie permet une interaction avec d’autres applications, permettant d’obtenir et de consulter des informations qui définiront la suite à donner aux appels vocaux. Selon les besoins, des actions de consultation d’informations peuvent être déclenchées dans Document Management and Processes (iPortalDoc), s’intégrer de manière transparente à la solution IPBRICK CallCenter, consulter des informations dans des applications externes à IPBRICK (via des webservices), ou encore dans des bases de données externes aux entreprises/organisations.

Les informations obtenues sont traitées à l’aide de techniques d’intelligence artificielle qui, associées à des systèmes phonétiques avancés, garantissent que les processus de service client sont gérés de manière entièrement automatisée. Cette automatisation des processus de soins vocaux, utilisant la technologie IPBRICK, est applicable aux secteurs d’activité les plus différents : Santé, Hôtellerie, Banque, Services financiers, Services d’assistance à la clientèle et bien plus encore.

Fonctionnalités de l’assistant virtuel IPBRICK

Permet la configuration d’un nombre illimité de Voicebots ;

Prise en charge de la configuration et de l’intégration avec les solutions STT (speech-to-text) et TTS (text-to-speech) ;

Interface (web frontend) pour la gestion et la configuration des Voicebots ;

Interface de gestion et de configuration des flux d’appels, utilisant l’Intelligence – Artificielle ;

Reconnaissance vocale/textuelle basée sur l’intelligence artificielle ;

Prise en charge de la configuration des Voicebots pour différentes langues ;

Intégration native avec le central téléphonique et les fonctions de service respectives fournies (files d’attente, IVR, groupes de services, séquences, entre autres) :

Intégration avec le système de gestion des documents et des processus (iPortalDoc);

Intégration avec d’autres plates-formes/applications, permettant une interaction et une prise de décision en temps réel sur les appels vocaux ;

Permet l’intégration et l’utilisation sur des sites Web ;

Enregistrement et archivage, dans le système de gestion des documents et des processus, des appels reçus ou émis par les assistants virtuels.

ICI, vous trouverez plus d’informations sur l’assistant virtuel IPBRICK.