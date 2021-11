La foudre frappe des marques uniques sur les os de ses victimes, selon les enquêteurs

Jusqu’à présent, les experts n’avaient pas trouvé de moyen de dire si la mort d’une personne pouvait avoir été causée par la foudre, en raison du manque de tissus mous dans son corps. Ainsi, contournant le problème, un groupe d’enquêteurs a trouvé dans les os un moyen d’identifier les victimes mortelles laissées par les décharges d’énergie.

Apparemment, les restes du squelette humain sont suffisants, étant donné la marque unique laissée par le phénomène.

Selon l’Université du Witwatersrand, à Johannesburg, en Afrique du Sud, la foudre mortelle est un phénomène très courant, non seulement parmi les animaux sauvages et le bétail, mais aussi parmi les humains. En fait, le changement climatique est identifié comme un facteur de risque d’augmentation de la gravité et de l’incidence des événements.

Par exemple, en Inde, la crise climatique aurait déclenché une panoplie de décès causés par la foudre. Chaque année, dans le monde, on estime qu’environ 24 000 personnes meurent de la foudre.

Pour identifier la cause de ces décès, les spécialistes s’appuient sur la détection du schéma traumatique dans les tissus mous tels que les organes ou la peau. Cependant, selon l’Université Wits, lorsque seuls les restes d’une victime présumée sont disponibles, « la mort par foudre ne peut être attribuée ».

La foudre laisse des marques uniques sur les os des victimes

Dans une nouvelle étude menée par une équipe multidisciplinaire de chercheurs de l’Université de Wits, de l’Université de Northumbria et de la South African Nuclear Energy Corporation (NECSA), des traces traumatiques de foudre dans les os du squelette humain ont été recherchées.

Pour cela, les chercheurs ont généré des rayons artificiels, dans un environnement de laboratoire, et les ont dirigés vers des échantillons d’os humains – ceux-ci ont été donnés par des personnes décédées de causes naturelles.

La génération de courants impulsionnels aussi élevés nous a permis d’imiter l’effet de la foudre traversant le squelette. La foudre naturelle peut souvent avoir des niveaux de courant nettement plus élevés, mais cette configuration expérimentale nous a donné beaucoup plus de contrôle que d’essayer de mettre en quelque sorte des tissus humains sur le chemin d’un coup de foudre naturel.

Patrick Randolph-Quinney, Nicholas Bacci et Tanya Nadine Augustine ont écrit dans un article d’opinion sur le site Web de l’Université Wits.

Dans la vidéo, la foudre artificielle produit un courant à fort impact et traverse l’échantillon d’os humain. Plus tard, les chercheurs ont découpé cet échantillon d’os en fines tranches et les ont observés en utilisant la microscopie optique et la micro-CT.

Là, les chercheurs ont détecté un schéma de dommages « exclusivement causés par un courant de foudre de courte durée qui traverse les cellules ». En outre, ils ont expliqué que « le schéma général des dommages semblait très différent par rapport à d’autres traumatismes à forte intensité énergétique, tels que ceux causés par la combustion dans le feu ».

