Samsung commence à fabriquer en masse la mémoire LPDDR5X, ouvrant la voie aux appareils mobiles avec jusqu’à 64 Go de RAM

En bref : des entreprises comme Apple n’ont pas encore adopté le LPDDR5, qui n’a jusqu’à présent trouvé sa place que dans une poignée d’appareils mobiles. Cependant, cela n’empêchera pas Samsung d’aller de l’avant avec la mémoire LPDDR5X, qui est à la fois plus rapide et plus économe en énergie, et permet aux fabricants de téléphones d’intégrer plus de RAM que jamais dans les futurs appareils mobiles.

En août 2020, Samsung a commencé à produire en masse 16 Go de DRAM LPDDR5 sur la plus grande gamme de semi-conducteurs au monde, ouvrant la possibilité d’entasser jusqu’à 16 gigaoctets de RAM dans des appareils comme les téléphones et les tablettes. La société a fait des progrès rapides en termes de performances, d’efficacité énergétique et de densité de mémoire au cours des dernières années – avec des puces LPDDR5 de 8 Go en 2018 et des puces de 12 Go en 2019.

Cette année, le géant de la technologie sud-coréen franchit une nouvelle étape dans ce voyage avec 16 Go LPDDR5X DRAM, qui devrait être utilisé dans une variété d’applications au-delà des smartphones. La nouvelle mémoire est 1,3 fois plus rapide que LPDDR5, ce qui signifie qu’elle est capable de vitesses de transfert de données allant jusqu’à 8,5 Gbit/s.

Samsung affirme que ses puces LPDDR5X sont fabriquées à l’aide d’un nœud de processus EUV de 14 nm et nécessitent 20 % d’énergie en moins pour fonctionner par rapport à la mémoire LPDDR5. Mais plus important encore, la nouvelle puce LPDDR5X de 16 Go permettra aux fabricants d’appareils mobiles d’emballer jusqu’à 64 gigaoctets par paquet de mémoire.

Nous nous attendons à ce que la nouvelle mémoire fasse ses débuts dans les appareils réels au cours du premier semestre 2023, car de nombreux fabricants (y compris Apple) n’ont pas encore adopté la technologie LPDDR5 existante. Dans l’intervalle, Samsung a déclaré qu’il « commencerait à collaborer avec les fabricants mondiaux de chipsets pour établir un cadre plus viable pour le monde en expansion de la réalité numérique, avec son LPDDR5X servant d’élément clé de cette fondation ».

Dans les nouvelles connexes, le compte Exynos de Samsung sur Instagram a publié un teaser pour un prochain chipset Exynos. Le nouveau SoC mobile sera dévoilé le 19 novembre, et bien que certains s’attendent à ce qu’il s’agisse de l’Exynos 2200 avec un GPU AMD, le timing suggère que nous verrons probablement un chipset de milieu de gamme à la place.