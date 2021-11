Le POCO M4 Pro est arrivé : un Redmi Note 11 avec une nouvelle image

POCO avait annoncé le lancement de son smartphone POCO M4 Pro 5G pour aujourd’hui et certaines des spécifications attendues étaient déjà connues. Il a également été question qu’il pourrait s’agir d’un rebranding du Redmi Note 11, ce qui a été prouvé.

Venez découvrir le POCO M4 Pro, qui sera disponible sur le marché européen à partir de 199€.

POCO M4 Pro : un Redmi Note 11 pour le marché international

POCO vient de présenter son nouveau smartphone, le POCO M4 Pro 5G. Ce smartphone, sans grande surprise, n’est rien de plus qu’un renommage du Redmi Note 11, sorti il ​​y a quelques jours pour le marché chinois. En plus de la nouvelle image de marque, il y a un ajustement de conception pour lui donner une sensation plus POCO.

La couleur jaune et le module caméra mis en évidence sur tout le dos du smartphone se démarquent d’emblée. En plus du jaune, il existe également un bleu et un noir plus classiques.

Il est équipé du processeur Dimensity 810 5G de MediaTek et du GPU Mali-G57 MC2. Il sortira en versions 4 Go + 64 Go et 6 Go + 128 Go, les prix pour l’Europe étant respectivement de 199 € et 219 €.

L’écran IPS est de 6,6″ avec une résolution FullHD+, avec un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz. La batterie est de 5 000 mAh et se charge rapidement à 33 W.





À l’arrière du POCO M4 Pro se trouvent deux caméras, l’une de 50MP et l’autre de 8MP (ultra large). À l’avant, il y a un appareil photo de 16 MP. Les haut-parleurs restituent le son en stéréo, disposent d’une prise jack 3,5 mm, du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et d’un capteur d’empreintes digitales positionné sur le côté.

En plus de cette nouvelle, POCO a même annoncé un nouveau POCO F3 avec une version Moonlight Silver qui sera disponible le 11.11 pour 329 € (8 Go + 256 Go) et le Black Friday pour 299 € (6 Go + 128 Go).