Voici les champions de League of Legends qui apparaissent dans la série Netflix Arcane

Arcane est la nouvelle série animée débarquée sur Netflix dédiée à l’univers de League of Legends. Un mélange d’éléments nouveaux et connus, agréable même pour ceux qui ont peu à voir avec le jeu Riot Games. Il existe cependant des références croisées pour les fans de longue date de League of Legends, tels que les neuf champions tirés du jeu, présentés dans la série en tant qu’enfants ou jeunes ambitieux. C’est qui je suis.

Arcane, la nouvelle série de Riot Games dédiée au monde de League of Legends (LoL), a enfin fait ses débuts sur Netflix. Du moins, les trois premiers épisodes sur neuf. De quoi comprendre quels sont les échantillons tirés du MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) le plus populaire du panorama du jeu vidéo. Mais avant de se lancer dans la découverte des personnages, il est bon d’expliquer en détail ce qu’est Arcane.

Créée par Alex Yee (Creative Designer) et Christian Linke (Creative Director), la série animée vise à étendre l’écosystème de League of Legends à travers une histoire consacrée aux déséquilibres de Piltover, une ville divisée à mi-chemin entre la zone habitée par l’élite de la société et bidonvilles dirigés par des parias. Une étude approfondie du lore, ou plutôt, de l’histoire du monde de League of Legends, à travers des focus inédits sur le passé de certains personnages. Tout cela rend la série très agréable à la fois pour les fans de longue date et surtout pour ceux qui ont peu à voir avec le jeu Riot Games. Le mérite en revient surtout à un secteur technique (visuel et sonore) vraiment superbe. Entre autres choses, la chanson thème est éditée par Imagine Dragons. Faites ces précisions, partons à la recherche des champions de League of Legends présents dans Arcane.

Les personnages de League of Legends dans Arcane

Les trois premiers épisodes d’Arcane sont dédiés au jeune duo composé de Jinx et Vi. La première est encore une enfant, connue sous le surnom de « Powder », loin de la femme chaotique, explosive et irrévérencieuse connue dans League of Legends. Il est immédiatement reconnaissable grâce aux cheveux bleus caractéristiques et aux yeux expressifs. Quant à Vi, dans Arcane, c’est une adolescente en quête de rédemption. La relation entre les deux est l’objectif principal du premier arc narratif de la série. Pour le soutenir dans les bidonvilles, c’est Ekko, ici très jeune mais déjà incroyablement intelligent.

Un autre personnage central d’Arcane de League of Legends est Jayce, dans la série présentée comme un jeune érudit rêveur, dont le but est la combinaison de la science, de la technologie et de la magie Hextech. Une grande ambition qui n’est pourtant pas bien accueillie par la communauté de Piltover. Le seul à lui faire confiance semble être Viktor, l’apprenti d’Heimerdinger (un autre personnage de LoL). Contrairement à la façon dont il apparaît dans le MOBA de Riot Games, Viktor a toujours une forme humaine.

Aux côtés des personnages mentionnés jusqu’à présent, il y a une série d’extras tirés de League of Legends qui, selon toute vraisemblance, auront plus de place dans les prochains épisodes d’Arcane. Déjà le deuxième épisode nous permet de connaître les origines de la famille de Caitlyn, également présente dans une version enfant. Ensuite, il y a de vraies apparitions, comme Ryze, également présente dans le deuxième épisode grâce à un flash-back sur le passé de Jayce et de sa mère. Au lieu de cela, une version plus jeune de Singed apparaît pendant quelques secondes du premier épisode. Il semble que vous travailliez aux côtés de Silco, un nouveau personnage qui tient le rôle du méchant de la série.

Arcane est présenté comme un mélange d’éléments nouveaux et familiers qui fonctionnent actuellement pour le public de Netflix. Pour découvrir les nouvelles implications de la série, il suffit d’attendre le 13 novembre, jour de la sortie des nouveaux épisodes, ce qui prolongera ce qui a été rapporté jusqu’à présent.