Evolution ouvre un pôle technologique à Lisbonne et crée 150 emplois

Evolution, la plus grande société de développement de logiciels au monde pour les jeux en ligne, ouvrira son neuvième centre d’ingénierie international au Portugal.

Ce leader multinational du marché des solutions informatiques pour l’industrie des casinos en ligne a l’intention d’embaucher 150 personnes, qui rejoindront les 1 000 ingénieurs logiciels de l’entreprise, qui totalisent plus de 12 000 employés dans plus de deux douzaines de sites à travers le monde.

Une fois terminé, le hub portugais abritera une unité complète de développement de logiciels, visant à créer une nouvelle génération de jeux pour l’industrie du jeu en ligne.

Nous sommes fiers d’atteindre notre position actuelle sur le marché grâce à un travail acharné et à l’innovation. L’industrie du jeu en ligne est très compétitive et nous savons que la seule façon de rester en tête est de constamment tracer de nouvelles voies sans compromettre la qualité. Les utilisateurs vont là où ils peuvent obtenir la meilleure expérience en termes de divertissement, de facilité d’accès et de possibilité de passer facilement d’un appareil à un autre.