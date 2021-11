Guardians of the Galaxy est le jeu vidéo rock auquel vous ne vous attendez pas

Lorsque les premiers Gardiens de la Galaxie sont sortis au cinéma, les raisons de faire confiance au projet étaient nombreuses : du choix du casting mené par Chris Pratt à la réalisation confiée à James Gunn, le succès d’un des volets de la Marvel Cinematic Universe a été construit sur des bases solides. Quand il s’agit de jeux vidéo, cependant, il est difficile de cacher des doutes. Surtout quand il s’agit de produits dérivés de films ou de bandes dessinées et qui arrivent après un test pas vraiment excellent né du même studio de développement. Avec Marvel’s Avengers, Square Enix a fait un faux pas en ratant de manière flagrante le succès du MCU et en proposant un titre qui, bien que partiellement valable, était miné par de nombreux problèmes. Dès lors, les doutes sur les Gardiens de la Galaxie, la deuxième tentative Marvel du studio qui, d’ailleurs, ne compte plus sur les fers de lance Marvel composés par les Avengers, ne devraient pas surprendre. Pourtant, peut-être tout comme son homologue cinématographique, Video Game Guardians est un petit chef-d’œuvre de vengeance.

L’évolution de l’action de super-héros selon Square Enix perd les éléments qui ont alourdi Avengers (le volet multijoueur, la structure ouverte des missions et les microtransactions, par exemple) au profit d’une progression linéaire mais qui a clairement apporté plus aux développeurs. des outils pour (bien) raconter une histoire. Il n’y a pas de hub pour choisir des missions ou la possibilité de jouer comme chaque gardien : dans Guardians of the Galaxy, les joueurs prennent les rênes de Peter Quill / Star-Lord et laissent le reste de l’équipe entre les mains de l’intelligence artificielle, que vous pouvez aide en sélectionnant certains mouvements spéciaux. Celles-ci représentent également l’évolution limitée des personnages, qui peuvent être améliorées en débloquant trois compétences chacune plus une spéciale débloquée au fur et à mesure que l’histoire progresse. Il n’y a pas de niveaux, d’accessoires ou d’armes à débloquer. Seuls les costumes, qui restent cependant des éléments purement esthétiques. Et ce n’est pas grave, car ce qui fonctionne dans Les Gardiens de la Galaxie, c’est l’histoire.

À première vue, le jeu de Square Enix pourrait être trompeur, faisant penser à une action à la troisième personne où la plupart du temps est passé à tirer sauvagement ou à utiliser les compétences spectaculaires de l’équipe, se déplaçant d’une pièce à l’autre. . Non, bien au contraire. La beauté du titre inspiré par l’équipe de super-héros délabrés tient en grande partie au groupe de personnages et à leurs interactions, qui pendant toute la durée du jeu ont mis en place des dialogues toujours captivants et bien étudiés, capables d’arracher plus qu’un sourire. le joueur. Cela aide aussi l’intrigue, variée et pas trop dispersée, qui amène également le groupe à rencontrer quelques personnages et environnements qui enthousiasmeront sûrement les fans de Marvel. Le résultat est une expérience qui capte et divertit pendant vingt heures parfaitement équilibrée et qui donne envie d’un grand « binge play ».

Lire la suite de cet auteur

Et puis Guardians of the Galaxy capte aussi pour l’aspect visuel, notamment sur les consoles nouvelle génération. Evidemment, tout comme dans Avengers, les personnages sont originaux et n’ont pas les traits des acteurs des films. Un élément qui, dans l’ensemble, est peut-être l’un des points forts du jeu, qui peut ainsi s’adonner complètement à revisiter les gens et les lieux à votre goût, offrant un style extrêmement intrigant, captivant et surtout frais pour tous les fans qui ont deux décennies vivent dans l’imaginaire du MCU. Pour compléter l’aspect visuel, c’est la propreté de l’image et les couleurs vives qui caractérisent la palette choisie par les développeurs. Mais d’un autre côté, nous parlons des Gardiens de la Galaxie, qui ont fondé tout leur succès sur le style léger, excessif et même un peu rock. Si ce sont les prémisses, nous avons hâte de découvrir quels autres projets Marvel Square Enix sera en mesure de produire, en espérant que la formule sera toujours la gagnante d’une histoire qui fonctionne. Peut-être que l’industrie du jeu a maintenant besoin de cela.