Opération Bluetooth : la police saisit des dizaines de haut-parleurs

Avez-vous un haut-parleur Bluetooth dans la voiture ? Attention! Les voitures ne servent pas qu’à se déplacer ! À l’intérieur, nous pouvons avoir de nombreux systèmes de divertissement dont nous pouvons profiter en voyage ou même lorsque les véhicules sont à l’arrêt.

Au cours des cinq dernières semaines, la police municipale (PM) et la police de sécurité publique (PSP) de Porto ont saisi 35 haut-parleurs qui auraient été utilisés sur la voie publique par des noctambules.

35 colonnes Bluetooth de différentes dimensions saisies

« Opération Bluetooth » destinée à répondre à l’augmentation des nuisances sonores qui a caractérisé le quartier « Movida » de la ville, en violation de la loi sur le bruit et en violation du droit au repos. Selon le communiqué, les colonnes inspectées ont des dimensions différentes, et le plus gros engin, saisi le jour férié du 1er novembre, mesure environ 1,40 mètre de haut et pèse environ 20 kilos.

Parmi eux, ils ont en commun le fait qu’ils peuvent être contrôlés à distance, et même être couplés entre eux, augmentant la puissance du son, d’où le nom de « Bluetooth Operation ».

Chaque colonne saisie correspond à une infraction administrative et à une amende pouvant aller de 150 à 220 euros. A terme, l’équipement pourra être déclaré confisqué au profit de la Commune. « C’est, clairement, une activité qui ne rapporte pas », souligne le commandant du PM.

António Leitão da Silva, commandant de la police municipale, rappelle que, depuis août, « plus de 350 plaintes » ont été reçues par la police municipale de la population concernant le bruit sur la voie publique, rappelant que « les activités bruyantes avec l’utilisation de ce type des équipements seuls ils ont lieu entre 9h et 22h et soumis à autorisation de la mairie ». Le commandant du PM assure que l’opération « n’est pas isolée et aura la continuité nécessaire » et vise à « rendre la tranquillité d’esprit à tous ».

Toujours en ce qui concerne la sécurité, le maire de Porto a mentionné qu’un processus est en cours pour l’installation d’un système de vidéosurveillance dans certains quartiers de la ville. Au total, environ deux cents caméras de surveillance devraient être installées dans la ville de Porto, un investissement assumé par la Commune de l’ordre de quatre millions d’euros.