Après tout, il sera possible pour les utilisateurs de Telegram de payer pour désactiver la publicité

L’une des applications de messagerie à la croissance la plus rapide ces derniers mois a été Telegram. Cela a profité des problèmes et de l’instabilité de la concurrence pour attirer encore plus d’utilisateurs qui finissent par rester dans le service.

Malgré tout, et de manière inattendue, le télégramme a fini par céder à quelque chose qui avait réussi à s’échapper. On parle de publicité qui sera bientôt une réalité dans ce service, et qui, après tout, réserve quelques surprises. Le plus important et le plus récent est qu’il sera possible pour les utilisateurs de payer pour le désactiver.

Changements dans la philosophie du télégramme

Bien que la possibilité de faire de la publicité sur le Telegram ait été révélée, beaucoup ne s’attendaient pas à ce que cela devienne une réalité. Pourtant, et d’après ce qu’il a été possible de voir, cet élément arrivera bientôt sur les chaînes Telegram.

L’idée de ce service est de garantir des fonds pour qu’ils puissent continuer à développer de nouvelles fonctionnalités et améliorer le service. Même avec cette nouvelle, il y a maintenant un changement que Pavel Durov, le créateur du Telegram, a annoncé dans un message. Il sera possible de payer pour ne pas avoir de publicité présente dans les messages.

De nombreux utilisateurs ont suggéré d’introduire la possibilité de désactiver les publicités officielles sur les chaînes Telegram. Aujourd’hui, nous annonçons deux autres changements : 1. Les utilisateurs pourront désactiver les publicités officielles. Nous avons déjà commencé à travailler sur cette nouvelle fonctionnalité et nous espérons la publier plus tard ce mois-ci. Il peut être émis sous la forme d’un abonnement low-cost, qui permettra à tout utilisateur de soutenir directement financièrement le développement de Telegram et de ne jamais voir de publicités officielles sur les chaînes. 2. Les auteurs de chaînes peuvent désactiver les publicités officielles dans leurs chaînes pour tous les utilisateurs. Certains créateurs d’emplacements souhaitent également « désactiver » les annonces sur leurs emplacements pour tous les utilisateurs. Nous calculons actuellement les conditions économiques de cette option. Bientôt, les annonceurs pourront placer une annonce « invisible » sur n’importe quel emplacement qui – en supposant que le coût par impression est suffisant – n’entraînera aucune annonce sur cet emplacement.

La publicité peut être contrôlée après tout.

Comme on peut le voir dans les déclarations ci-dessus, l’équipe de Telegram prévoit la possibilité de créer une signature pour empêcher la présentation de publicité. Cela peut aussi apparaître sous d’autres formes, mais qui n’ont pas encore été révélées. Des nouvelles sont attendues plus tard ce mois-ci.

En outre, il peut également être possible pour les gestionnaires de chaînes d’avoir un moyen de limiter la présentation de publicité dans ces espaces. C’est quelque chose qui est encore en cours d’évaluation et qui sera bientôt révélé par l’équipe de Telegram.

Les utilisateurs pourront échapper à ces messages

Ces publicités ne seront présentes que sur les chaînes et ne seront pas intrusives. Ils sont apparus sous forme de messages qui seront publiés directement comme toute autre réponse d’un utilisateur. Telegram garantit également qu’il n’utilisera pas les données des utilisateurs pour créer des profils de présentation publicitaire.

On s’attend à ce que le Telegram présente des nouvelles ce mois-ci, associées à la publicité qu’il a décidé de présenter sur les chaînes. Ce n’était pas un changement attendu par les utilisateurs, qui se sont habitués à utiliser ce service gratuitement, avec toutes ses mesures de sécurité.