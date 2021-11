Astuce : c’est le moyen le plus efficace d’économiser la batterie de votre smartphone Xiaomi

La batterie est l’un des éléments les plus sensibles d’un smartphone et celui qui peut causer le plus de maux de tête aux utilisateurs. La recherche constante de la durée maximale signifie qu’il est souvent nécessaire de prendre des mesures plus prudentes.

C’est là qu’interviennent certains modes d’économies extrêmes, comme celui de Xiaomi sur ses smartphones, qui garantissent une durée de vie plus longue que la normale. Cela réduit les fonctions MIUI, mais garantit qu’ils peuvent utiliser le smartphone beaucoup plus longtemps et avec un minimum de fonctionnalités.

Il existe plusieurs marques de smartphones qui proposent des modes d’économie de batterie dans leur interface. Ceux-ci sont associés à la réduction de l’utilisation de certains éléments qui consomment normalement plus de batterie, assurant ainsi des économies.

C’est exactement ce que fait le mode d’économie de batterie ultra de MIUI, associé à quelques éléments connus pour économiser l’énergie de la batterie. Ainsi, nous avons l’application du mode sombre, le blocage des actions en arrière-plan et l’utilisation d’éléments tels que le GPS, la synchronisation et autres.

Pour activer le mode d’économie de batterie ultra sur n’importe quel Xiaomi, ils doivent d’abord ouvrir les paramètres MIUI, puis choisir l’option Batterie et performances. A l’intérieur, vous trouverez un aperçu de l’autonomie de la batterie en mode normal ainsi que l’interrupteur qui active le mode économie extrême sur le smartphone.

Veuillez noter qu’avec cette option, vous disposez de la durée de vie prévue de la batterie si vous choisissez d’activer ce mode. Lors de l’activation de cette nouvelle option, des informations s’afficheront pour demander confirmation. Ils ont également une indication des éléments qui vont être désactivés.

Immédiatement, l’interface sera modifiée, avec l’application du mode sombre dans MIUI, qui sera également simplifié. Ils peuvent personnaliser en ajoutant des applications qu’ils souhaitent utiliser fréquemment. Enfin, et pour quitter le mode d’économie de batterie ultra de MIUI, appuyez simplement sur Quitter en haut.

C’est un mode qu’ils peuvent utiliser chaque fois qu’ils veulent gagner plusieurs heures d’autonomie sur un smartphone Xiaomi. Ils sacrifient beaucoup de fonctionnalités, mais garantissent plus de temps pour les appels et les messages, ce qui est plus important dans la plupart des cas.