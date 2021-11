macOS Monterey : la consommation de mémoire des applications monte en flèche et le système a des problèmes

L’arrivée de macOS Monterey ne s’est pas faite sans problèmes pour les utilisateurs. Il n’y a pas de standard identifié, mais ceux-ci ont été répartis entre les processeurs traditionnels d’Intel et le SoC M1 d’Apple, car seules ces 2 plates-formes sont disponibles.

Avec certaines situations déjà bien identifiées, une nouvelle apparaît qui complique la vie des utilisateurs. Depuis qu’ils ont macOS Monterey, de nombreux utilisateurs ont commencé à se plaindre de la consommation de mémoire, qui augmente sans raison apparente.

Les propositions d’Apple dans le domaine des systèmes d’exploitation ont toujours été très restreintes en ce qui concerne l’utilisation de la mémoire par les applications. Ceux-ci sont limités dans les ressources auxquelles ils accèdent et il est donc garanti qu’il n’y a pas d’abus.

Ce n’est pas le scénario que de nombreux utilisateurs constatent actuellement et qui a conduit à un nombre croissant de plaintes. Celles-ci se sont propagées via les principaux réseaux sociaux, mais proviennent également des propres forums d’Apple, où beaucoup signalent ce problème.

Ce qui semble se produire, c’est l’épuisement de la mémoire disponible pour les applications macOS Monterey, finissant par alerter les utilisateurs du système. Le message est clair et montre que la RAM est sur le point de s’épuiser et que l’utilisateur doit fermer certaines de ses applications.

De nombreux utilisateurs rapport qu’en plus de vos applications, il y a un point qui semble consommer trop de ressources. Nous parlons du Control Center, qui se trouve par défaut en haut de cette liste d’applications qui consomment de la RAM système.

Il n’y a pas non plus de norme identifiée en ce qui concerne le matériel. Ces failles ne sont connues que sur les Mac avec le SoC d’Apple, mais pas seulement sur le M1. Les nouvelles versions de ce SoC, les M1 Pro et M1 Max, sont également concernées par ce problème.

Il n’y a toujours pas de réponse d’Apple et même pas de position de l’entreprise concernant ce problème. Il sera probablement corrigé avec une mise à jour, tout comme avec les plantages qui affectaient l’installation de macOS Monterey sur les Mac à processeur Intel.