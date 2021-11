Un groupe de hackers pourrait jailbreaker la PlayStation 5

Les marques essaient toujours de miser de plus en plus sur la solidité et la sécurité de leurs équipements. Encore plus si on parle de géants technologiques qui ont des produits très recherchés par les consommateurs, comme c’est le cas de la PlayStation 5 de Sony.

Cependant, le groupe de pirates informatiques qui a réussi à briser la sécurité de la PlayStation 3 prétend désormais également avoir accès aux «clés racine» nécessaires pour jailbreaker la nouvelle console de jeu vidéo PlayStation 5.

La PlayStation 5 pourrait être jailbreakée par un groupe de hackers

Failoverflow est le groupe de pirates qui se vantait d’être responsable du jailbreak de la PlayStation 3. Mais maintenant, le même groupe prétend avoir eu accès aux « clés racine » qui sont également nécessaires pour briser la sécurité de la nouvelle PlayStation 5. C’est parce que , à travers ces mêmes clés, il sera possible de faire de la rétro-ingénierie afin d’avoir une perception des démarches à entreprendre pour mener à bien l’action.

Le groupe a révélé la nouvelle par le biais d’une publication sur son compte de réseau social Twitter, la dernière publication ayant été publiée en février de cette année. Selon l’équipe de failoverflow, Sony n’aura pas la tâche facile de corriger la faille qui a permis au groupe d’accéder aux clés. Autrement dit, tout indique que la société japonaise gardera tout en l’état, ce qui entretient également le risque de jailbreak.

A son tour, le site Adrenaline mentionne qu’un autre hacker, désigné Andy Nguyen, aurait eu accès aux « Paramètres de débogage », une option disponible uniquement pour les programmeurs. Cependant, Nguyen, qui a déjà aidé Sony à trouver des failles et des vulnérabilités dans ses consoles et qui est actuellement ingénieur en sécurité chez Google, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de divulguer d’autres informations à ce sujet. Mais tout le monde ne croit pas en cette « promesse ».

Cette nouvelle aura probablement plus de développements et nous surveillerons donc les nouvelles.