Amd Présente Les Nouveaux Processeurs Hautes Performances Epyc Zen 4

Ce lundi était un grand jour pour AMD. La société américaine a présenté ses nouveaux processeurs Epyc hautes performances basés sur l’architecture Zen 4. Les processeurs puissants appartiennent à la nouvelle gamme Epyc Gênes et Bergame pour les centres de données et arriveront à partir de l’année prochaine 2022.

AMD en a également profité pour présenter ses nouvelles cartes graphiques pour serveurs Instinct. Apprenons à connaître un peu mieux l’actualité.

AMD présente les nouveaux Epyc Zen 4 et Instinct

C’est lors de la conférence « Accelerated Data Center » qui s’est déroulée ce lundi 8 novembre qu’AMD a présenté au monde ses nouveaux équipements hautes performances. L’un de ces équipements sont les nouveaux processeurs des lignes Epyc Genoa et Bergamo, basés sur l’architecture Zen 4.

Epyc Gênes

Premièrement, Epyc Genoa aura 96 ​​cœurs et 192 threads. Les puces qui composent ce puissant processeur sont fabriquées selon un procédé de fabrication de 5 nm par le taïwanais TSMC. Ces processeurs sont livrés sur la nouvelle plate-forme SP5 avec le socket LGA 6096, un composant plus gros que les précédents, avec plus de 2002 broches par rapport à la plate-forme SP3 et au socket LGA 4094.

Les 96 cœurs de la gamme Genoa existent grâce aux 12 CCD (Core Complex Die) utilisés sur la puce. Chacun de ces CCD aura 8 cœurs, ce qui fait un total de 96. Ces processeurs auront un TDP compris entre 320W et 400W et supporteront également PCIe Gen 5.0.

AMD garantit que ces processeurs de centre de données seront jusqu’à 1,25 fois plus rapides que la génération actuelle d’Epyc Milan. La quatrième génération prendra également en charge les mémoires DDR5-5200 et jusqu’à 12 canaux, afin de garantir la prise en charge jusqu’à 3 To de mémoire RAM avec des modules de 128 Go.

Quant à la date de sortie, ces nouveaux processeurs arriveront en 2022.

Epyc Bergame

La gamme Epyc Bergamo comportera 128 cœurs, aura le même socket LGA 6096 et arrivera également en lithographie 5 nm. La grande différence est que ces processeurs seront basés sur une version améliorée de l’architecture Zen 4, dite Zen 4c.

Pour ces processeurs, AMD promet des performances élevées avec une efficacité énergétique. La gamme Bergame se concentre sur les charges de travail dans les systèmes cloud. La gamme prendra en charge les mémoires DDR5 et PCIe Gen 5.0 et arrivera au premier semestre 2023.

AMD Instinct MI250X

Les nouveaux accélérateurs de la série AMD Instinct MI200, les premiers GPU avec une conception milti-die, constituent un autre point fort. Ce monstre de traitement graphique ne compte pas moins de 220 unités informatiques, soit 14 080 cœurs et 128 Go de mémoire HBM2e. Il aura un TDP brutal de 580 W et un nouveau connecteur PCIe 5.0 à 12 broches.

En termes de comparaison, ce nouveau GPU parvient à être jusqu’à 490% plus rapide que le meilleur GPU de Nvidia sur ce segment, l’A100. L’AMD Instinct utilise la puce graphique Aldebaran, avec l’architecture CDNA2, a été produit dans un processus TSMC 6 nm et dispose d’un système de refroidissement passif.