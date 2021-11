TikTok reste le roi des applications et Telegram a déjà battu un autre concurrent

En plus d’avoir un marché concurrentiel dans le domaine des smartphones, il existe, en parallèle, un autre environnement de concurrence accrue dans le domaine des applications. Ceux-ci tentent de captiver les utilisateurs pour qu’ils soient présents à tout moment et ont donc une utilisation élevée.

Si jusqu’à il y a quelque temps Facebook dominait totalement ce marché, les derniers mois ont fait apparaître de nouvelles réalités. TikTok a gagné une place au sommet de ce domaine et est de plus en plus dans le domaine. Il y en a encore d’autres à grandir et à sortir des offres du plus grand réseau social sur Internet.

Le marché des applications est chaud

Bien qu’il ne soit pas nouveau dans le domaine des applications, TikTok a connu une croissance unique au cours des derniers mois. Finis les problèmes que la précédente administration américaine a tenté d’imposer à ce réseau social et qui sont venus remettre en cause sa disponibilité.

Cette décision s’est avérée bénéfique pour TikTok, qui a gagné des utilisateurs et a fini par croître à l’échelle mondiale. Ce scénario est désormais à nouveau visible avec les dernières données d’octobre 2021.

TikTok continue de dominer

Bien qu’elle ne domine que l’App Store d’Apple, sa position mondiale ne manque pas de placer l’application de ce réseau social en tête de l’offre mondiale. Avec l’aide de la troisième position sur le Play Store, TikTok est l’application avec le plus de téléchargements.

La position de TikTok a été atteinte avec plus de 57 millions de téléchargements et d’installations sur smartphones. Les principaux marchés où ces chiffres ont été atteints sont la Chine, avec 17 % des téléchargements, suivie des États-Unis, qui sont à l’origine de 11 % de ces installations.

Telegram n’arrête pas de grandir non plus

Si le scénario TikTok était déjà connu, d’autres semblent se dessiner sur ce marché agressif et très concurrentiel. Nous avons maintenant une preuve supplémentaire que les applications de messagerie semblent gagner du terrain et délaissent les propositions de Facebook. C’est ce que nous pouvons voir avec Telegram réussissant à surpasser Messenger en termes de téléchargements absolus.

Fait intéressant, et complètement hors contexte, nous avons une nouvelle application qui se développe sur l’App Store d’Apple. Nous parlons du Centre national de lutte antifraude, qui a déjà atteint la troisième position. Il s’agit d’une application chinoise dédiée au filtrage des appels entrants et des messages de spam sur votre smartphone, ainsi qu’au blocage des applications malveillantes.