Le processeur Zen 4 ‘Genoa’ à 96 cœurs d’AMD 5 nm arrive en 2022, le ‘Bergame’ à 128 cœurs débarque au début de 2023

En un mot : Team Red a révélé qu’elle avait quelques processeurs robustes qui sortiraient au cours des deux prochaines années. L’un a 96 cœurs destinés aux stations de travail haut de gamme à usage général. L’autre est un monstre à 128 cœurs à utiliser dans les centres de données exécutant des applications basées sur le cloud. Les deux sont basés sur le processus 5 nm de TSMC.

Lors de sa keynote Accelerated Data Center lundi, AMD a dévoilé la feuille de route de son prochain silicium Epyc de quatrième génération. La directrice d’AMD, Lisa Su, note que les deux processeurs HPC sont destinés aux applications d’entreprise et de centre de données. Reuters note que Meta (Facebook) vient de rejoindre les partenaires de longue date d’AMD Microsoft (Azure), Amazon (AWS) et Alphabet (Google Cloud) et sera parmi les premières entreprises à utiliser les puces.

Les nouveaux processeurs devraient offrir deux fois plus de densité et d’efficacité énergétique tout en fournissant des performances 1,25 fois ou plus.

La première puce porte le nom de code « Gênes ». Conçu pour l’informatique à usage général intensif, Genoa dispose de 96 cœurs Zen 4 grâce au processus 5 nm de TSMC et est livré avec la prise en charge DDR5 et PCIe 5.0. Lorsqu’il a été annoncé en 2019, le silicium de Gênes devait atterrir cette année, mais a été retardé par les problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Su a déclaré que Gênes devrait commencer à arriver en 2022. Elle n’avait pas de date de lancement plus précise, mais comme AMD a déjà envoyé des échantillons, cela devrait probablement être plus tôt dans l’année que plus tard.

Le deuxième chipset, nommé « Bergame », est conçu pour les centres de données basés sur le cloud. Le silicium est toujours construit sur le même processus de 5 nm, mais AMD l’a optimisé pour l’informatique native du cloud. En tant que tel, il a désigné l’architecture comme Zen 4c. Dans son essence, Zen 4c est compatible et fonctionnellement identique à son cousin, mais optimise la hiérarchie du cache pour permettre une densité de cœur/thread plus élevée.

Bergame contient 128 cœurs Zen 4c sur un seul processeur. Comme Genoa, il prendra également en charge la sécurité DDR5 et PCIe 5.0, CXL 1.1, RAS et Infinity Guard. Il sera également compatible socket (SP5) avec Gênes. Cependant, il devrait offrir des « performances révolutionnaires par socket ». Su a déclaré que le silicium de Bergame devrait commencer à être commercialisé au premier semestre 2023.

Team Red a également dévoilé ses processeurs de serveur Milan-X de troisième génération, qui comprendront jusqu’à 768 Mo de cache L3. Nous devrions voir ceux-ci arriver sur le marché au premier trimestre 2022.