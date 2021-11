Les États-Unis veulent éliminer des milliards de tonnes de CO2 de l’atmosphère

Le problème le plus important et largement mentionné associé au changement climatique est l’émission de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Les États-Unis veulent donc mobiliser et éliminer des milliards de tonnes de CO2 de l’air chaque année.

L’idée est née, car la réduction des émissions à elle seule ne sera plus une solution efficace.

La réduction des émissions mondiales de dioxyde de carbone peut aider à réduire l’impact déjà notoire du changement climatique. Cependant, les États-Unis d’Amérique (USA) estiment que cet acte isolé, même s’il est mené par tous les pays du monde, ne suffira plus.

Puis, dans une tentative de renverser des prédictions scientifiques troublantes, le département américain de l’Énergie (DOE) a annoncé des plans ambitieux pour accélérer le développement de la technologie d’élimination du carbone. Baptisée « Carbon Negative Shot », l’initiative vise à étendre les technologies d’élimination du dioxyde de carbone et à les rentabiliser, en réduisant leur prix à moins de 100 dollars la tonne.

De cette façon, des milliards de tonnes de CO2 pourraient être retirés de l’atmosphère sans un coût trop élevé associé au processus. Selon le DOE américain, supprimer un milliard de tonnes, ou un gigatonne, équivaudrait à éliminer la pollution produite par 250 millions de véhicules en un an.

Pour que l’initiative soit un succès, le DOE devra gérer la quantité d’énergie nécessaire pour extraire la quantité de CO2 qu’il promet. Après tout, si elles ne sont pas soigneusement planifiées, les technologies visant à éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère pourraient contribuer au problème qu’elles tentent de résoudre.

Le monde s’est engagé à éliminer le CO2 de l’atmosphère

Afin d’atteindre l’objectif ambitieux, le DOE américain devra améliorer considérablement la technologie des installations d’élimination du dioxyde de carbone existantes, ainsi qu’en proposer d’autres.

À l’heure actuelle, la plus grande installation de capture directe de CO2 au monde est en service en Islande et porte le nom d’Orca. Il est actuellement capable d’extraire 4 000 tonnes de dioxyde de carbone, se plaçant loin du rêve américain.

En plus de cela, il y a un autre hébergé par l’Ecosse. Construit en collaboration avec la société britannique de transition énergétique Storegga Geotechnologies et la société canadienne de technologie de capture du dioxyde de carbone Carbon Engineering, il éliminera à terme jusqu’à un million de tonnes de CO2 par an, selon les deux sociétés.

Selon les avertissements émis par les spécialistes, les émissions zéro susmentionnées ne se matérialiseront pas si les mesures ne concernent que leur réduction. Comme l’a noté l’Union of Concerned Scientists (UCS): « Nous devons éliminer activement le dioxyde de carbone de l’atmosphère ou compenser ses effets. »

