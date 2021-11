Denuvo était à l’origine de ces interruptions de jeu ce week-end

Pourquoi c’est important : si vous n’avez pas pu démarrer la version PC de Marvel’s Guardians of the Galaxy ou Football Manager 2022 au cours du week-end, c’était peut-être à cause d’un problème avec les serveurs de Denuvo DRM. Cela sera probablement considéré comme un autre point d’éclair parmi les arguments contre les DRM dans les jeux PC.

Au cours du week-end, les utilisateurs d’un fil de discussion Resetera et sur les forums Steam ont signalé des erreurs liées à l’accès au serveur lors de la tentative de démarrage de jeux comme Guardians of the Galaxy, Football Manager 2022, Yakuza: Like A Dragon, Shadow of the Tomb Raider, Persona 4 Golden et Total War : Warhammer II. Finalement, il a été théorisé que Denuvo avait accidentellement autorisé le nom de domaine d’un de ses serveurs expire. Denuvo a ensuite confirmé cela à PC Gamer, déclarant qu’il avait résolu le problème et s’assurerait que cela ne se reproduise plus.

Un événement comme celui-ci est particulièrement pénible pour les jeux solo comme Guardians, Persona ou Yakuza, qui ne sont pas censés dépendre des connexions Internet une fois installés. Denuvo est impopulaire auprès des joueurs depuis que les développeurs ont commencé à l’utiliser pour lutter contre le piratage.

@PlanetZooGame @shadowofwargame votre fournisseur de DRM a laissé son nom de domaine expirer et cela a tué le démarrage de votre jeu… ainsi que plusieurs autres jeux, j’imagine. pic.twitter.com/rQk58K4AuJ – Alex Buckland (@alexbuckland96) 7 novembre 2021

Plus récemment, il a été découvert que de nombreux jeux pourraient ne pas démarrer sur les nouveaux processeurs Intel Alder Lake en raison de problèmes de compatibilité avec les DRM comme Denuvo. Intel a publié un correctif temporaire la semaine dernière.

Plus tôt cette année, Resident Evil Village a subi des problèmes de performances qui ont été attribués à Denuvo lorsque les versions crackées du jeu se sont avérées fonctionner mieux, et Capcom a dû publier un correctif pour résoudre le problème.