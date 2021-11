MediaMarkt est la dernière entreprise victime d’une attaque massive de ransomware

Les attaques de ransomware ont été une constante ces dernières années. Ce fléau ne semble pas faire de choix de cibles et de nombreuses entreprises ont été victimes de ces attaques, de manière aléatoire et sans mesurer les conséquences de leurs actes.

La victime la plus récente d’une telle attaque est MediaMarkt, qui a vu une partie de son réseau tomber en panne. L’impact est important et met en attente de nombreuses opérations de systèmes de cette société et même des magasins à travers l’Europe.

L’attaque qui affecte MediaMarkt aura eu lieu aux premières heures de ce lundi. En accédant aux services plus tôt dans la journée, les administrateurs réseau de ce groupe ont trouvé bon nombre de leurs systèmes verrouillés et cryptés, rendant impossible l’accès aux données.

D’après ce que l’on sait, le problème aura un impact sur les principales succursales de l’entreprise aux Pays-Bas et en Allemagne. Il y a aussi des rapports selon lesquels cette attaque se serait propagée à certains magasins dans certains pays d’Europe, conditionnant leurs opérations.

Bien que toutes les boutiques en ligne fonctionnent sans aucun problème apparent, on sait que plus de 3100 serveurs et de nombreux postes de travail peuvent avoir été touchés. Les magasins concernés ont eu des problèmes avec les caisses enregistreuses, qui n’acceptent pas certains modes de paiement.

Le ransomware utilisé dans cette attaque est le célèbre Hive Ransomware et 240 millions d’euros sont demandés pour que les données soient à nouveau publiées. MediaMarkt est le plus grand groupe de vente d’équipements électroniques et compte plus de 1000 magasins dans 13 pays. Les revenus annuels sont d’environ 20,8 milliards de dollars.

MediaMarktSaturn Retail Group et ses organisations nationales ont été la cible d’une cyberattaque. L’entreprise a immédiatement informé les autorités compétentes et travaille à toute allure pour identifier les systèmes concernés et réparer les dommages causés le plus rapidement possible. Dans les magasins physiques, il peut actuellement y avoir un accès limité à certains services. MediaMarktSaturn reste disponible pour ses clients à travers tous les canaux de vente et travaille dur pour s’assurer que tous les services seront à nouveau disponibles sans restrictions dès que possible. La société fournira des informations sur les nouveaux développements sur le sujet.

MediaMarkt a déjà confirmé ce problème et a garanti qu’il s’efforce de le résoudre le plus rapidement possible. Il aura alerté les autorités dès qu’il aura eu connaissance de l’attaque du ransomware et aura également arrêté les systèmes concernés.

C’est encore un cas en développement et il n’y a toujours aucune idée concrète de l’impact que cette attaque de ransomware a eu sur MediaMarkt. Au cours des prochains jours, plus d’informations seront certainement révélées et d’ici là, toute l’étendue de cette attaque devrait être connue.