Les Sims 4 révèle le kit des chambres fleuries

S’il y a des jeux pour lesquels vous n’avez pas besoin de beaucoup d’introductions, Les Sims 4 est clairement un bon exemple.

Plus qu’un jeu, Les Sims 4 fonctionne, pour de nombreux joueurs, comme une évasion ou une alternative à leur propre vie quotidienne, en concevant des scénarios de « à quoi ressemblerait ma vie si…« .

Electronic Arts a récemment révélé l’arrivée prochaine de Blooming Rooms.

Les Sims peuvent être considérés comme un point de repère dans l’univers du jeu vidéo. C’est un jeu avec un thème très particulier et distinct qui l’a immédiatement mis en évidence lors de la sortie du premier titre de la série, occupant une niche qui n’existait pas à l’époque.

Et il est extrêmement intéressant de voir comment la série elle-même a réussi à se développer autant et dans tant de directions, au cours de ses plus de deux décennies de vie. Et, apparemment, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir… du moins, c’est ce que Blooming Rooms Kit vient préciser très clairement.

Une grande partie des aspects de notre quotidien ou de nos vies sont représentés, de manière plus ou moins profonde, dans Les Sims 4. Des aspects tels que le travail, l’éducation, les relations amoureuses, élever une famille, nos goûts en matière de sports et loisirs, animaux de compagnie. .. de toute façon, un peu de tout ce qui se passe dans notre quotidien peut être reproduit virtuellement dans Les Sims 4.

En effet, ces ajouts constants que reçoit le jeu en font un organisme vivant en constante évolution et, récemment, un nouveau a été dévoilé : Blooming Rooms Kit.

Kit Chambres fleuries

Le kit Sims 4 Blooming Rooms est le dernier kit organisé par Simmers (qui fait partie de Saison of Selves) qui cherche à remplir leurs espaces d’une végétation luxuriante et à créer un sanctuaire moderne dans leurs maisons. Le kit sortira le 9 novembre pour PC et Mac via Origin et Steam, PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S et Xbox One.

Blooming Rooms Kit introduit de nouvelles fonctionnalités de jeu appelées Scénarios.

Vous n’avez pas besoin d’avoir la main verte dans ce dernier kit, car les Sims sont inspirés pour faire entrer l’extérieur avec des plantes vibrantes qui respirent un nouvel espace.

Les joueurs peuvent profiter d’une atmosphère relaxante de croissance partout avec des détails inattendus et une beauté naturelle, égayer vos espaces en transformant des articles ménagers ordinaires en un décor vivant avec l’ajout d’un feuillage enchanteur.

Les plantes en pot et suspendues transforment n’importe quelle pièce en un petit coin de paradis, et avec une pléthore de couleurs verdoyantes, vous aurez l’impression de vivre dans une serre littérale.

En gros, chaque joueur pourra laisser libre cours à son imagination la plus verte et ainsi créer les plus beaux jardins intérieurs que son imagination lui propose.

scénarios

En plus de cela, les scénarios sont désormais disponibles pour les joueurs en tant que mise à jour gratuite du jeu de base pour les Sims 4 sur toutes les plateformes, offrant une nouvelle façon pour les Simmers de jouer et d’explorer.

Les scénarios sont des histoires basées sur des objectifs dans le jeu où le choix d’un joueur a un impact sur le résultat, comme dans la vraie vie ! La mise à jour d’aujourd’hui présente les scénarios Trouver l’amour après une rupture et Gagner de l’argent ; ainsi qu’un scénario en édition limitée, Too Many Toddlers.

Les Sims 4 continueront de publier de nouveaux scénarios au fil du temps, avec différents thèmes et styles. Pour plus d’informations sur les scénarios, vous pouvez aller ici pour lire l’article sur les scénarios.