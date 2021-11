Les graphiques GeForce RTX 3080 Ti pour ordinateurs portables auront 7424 cœurs CUDA et 16 Go de GDDR6

Le lancement de nouveaux équipements graphiques n’a rien d’étonnant de la part de Nvidia, car c’est son objectif principal. Cependant, il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles le fabricant nord-américain préparerait également la carte graphique GeForce RTX 3080 Ti pour les ordinateurs portables. Et ce serait un moyen de se préparer et de répondre aux GPU Intel Arc Alchemist.

Maintenant, il y a de nouveaux détails qui renforcent l’hypothèse de cette sortie. Et selon les informations, le GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Mobile aura 7424 cœurs CUDA et 16 Go de mémoire GDDR6.

GeForce RTX 3080 Ti Mobile aura 7424 cœurs CUDA

De nouvelles révélations donnent de plus en plus de force à la possibilité que nous ayons bientôt le lancement d’ordinateurs portables équipés des nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 3080 Ti. Selon les rapports, ce nouveau GPU sera alors le modèle haut de gamme. de toute la gamme GeForce RTX 30 pour portable.

La nouvelle confirmation vient du logiciel d’analyse comparative Geekbench 5, qui révèle que ce RTX 3080 Ti Mobile aura la puce graphique GA103 et comportera 7424 cœurs CUDA actifs et 256 désactivés, ce qui fait 7680 cœurs au total, le maximum dont dispose le système. puce peut fournir.

D’autres informations dans le logiciel indiquent que la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Mobile fonctionne avec une fréquence maximale de 1394 MHz. Elle est livrée avec une capacité de mémoire de 16 Go qui peut être GDDR6 ou aussi GDDR6X, il n’y a toujours pas de certitude à cet égard.

Le test a été réalisé avec un processeur Intel Core i9-12700H, composé de 14 cœurs, 20 threads, une fréquence de base de 2,45 GHz et 4,17 GHz turbo, et 32 ​​Go de mémoire RAM. En ce sens, c’est la combinaison parfaite entre les graphiques haut de gamme de Nvidia et l’un des nouveaux processeurs Intel Alder Lake de 12e génération. Par conséquent, nous parlerons certainement d’un ordinateur portable puissant.

Nvidia devrait annoncer ces nouveaux graphiques mobiles début janvier 2022, avec des paris sur la possibilité que les GPU soient présentés lors de l’événement CES 2022 qui a lieu au cours de la première semaine de la nouvelle année.

A lire aussi :