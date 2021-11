DART – Devenez un défenseur planétaire de la NASA contre les astéroïdes menaçant la Terre

On entend souvent certains experts dire que la Terre a eu de la chance. Pendant des milliers d’années, un gros astéroïde n’a pas frappé la planète et fait des dégâts dévastateurs. Cependant, nous ne pouvons pas compter sur la chance et il est urgent d’avoir un plan d’urgence pour pouvoir un jour attaquer le problème avant que le problème ne nous attaque. La NASA veut faire de nous des défenseurs planétaires avec sa mission DART.

L’agence spatiale américaine nous met au défi d’effectuer un court test pour commémorer la prochaine mission de défense contre les astéroïdes.

DART : la force spatiale de la NASA va attaquer un astéroïde destructeur

Depuis plusieurs années, la NASA prépare sa mission DART pour comprendre comment elle peut changer le cours d’un astéroïde. L’agence spatiale s’apprête à lancer un vaisseau spatial dans le but de tester une méthode expérimentale de déviation d’objets proches de la Terre.

Cependant, la NASA nous met au défi de participer à la mission en testant notre propre savoir-faire de défense planétaire.

La mission DART (Double Asteroid Redirection Test) de l’agence spatiale est conçue pour tester une technique « d’impact cinétique » pour dévier tout astéroïde ou comète qui pourrait autrement entrer en collision avec la Terre.

La mission, qui peut être lancée le 23 novembre, vise un astéroïde binaire proche de la Terre appelé Didymos. La plus grosse roche de cette paire, appelée Didymos A, découverte en 1996, mesure environ 780 mètres de diamètre, tandis que la plus petite, Didymos B, découverte en 2003, ne mesure que 160 mètres.

Le vaisseau spatial DART entrera en collision avec Didymos B (également connu sous le nom de Didymoon ou Dimorphos). Cette roche est de taille similaire aux astéroïdes qui menacent souvent la Terre.

Le navire frappera ensuite de front Didymos B dans le but de le déplacer sur une voie légèrement différente et de démontrer sa capacité à utiliser cette technologie pour éviter les menaces d’impact potentielles à l’avenir.

La NASA veut nous mettre à l’épreuve

En préparation de la mission DART, le public le plus curieux peut répondre à un questionnaire en ligne pour déterminer s’il est prêt à devenir un défenseur de la planète. Le quiz en cinq questions teste vos connaissances sur les astéroïdes, la mission DART et l’Organisation de coordination de la défense planétaire (PDCO) de la NASA, créée en 2016 pour gérer les efforts de défense planétaire.

Après avoir terminé le quiz, vous recevrez une certification numérique où vous êtes certifié que vous êtes prêt à être un défenseur planétaire sur la mission DART de la NASA. Les participants peuvent télécharger leur certificat et badge de défenseur planétaire à partager sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags #PlanetaryDefender et #DARTMission.

Comme indiqué ci-dessus, la mission DART devrait être lancée à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 le 23 novembre à 6h20 GMT depuis le Vandenberg East Space Launch Complex 4 (SLC-4E) en Californie.

Le vaisseau spatial DART est arrivé à la base de force spatiale de Vandenberg le 2 octobre, où il a subi des tests de pré-lancement finaux et des vérifications avant vol.

Le vaisseau spatial a été construit par le Johns Hopkins Applied Physics Lab (APL) dans le Maryland, et entrera délibérément en collision avec la roche Dimorphos à une vitesse de 6,6 km par seconde ou à 23 760 km/h.

Ce système binaire d’astéroïdes, qui se trouve actuellement à 11 millions de kilomètres de la Terre, ne présente aucun risque pour notre planète. Cependant, la NASA utilisera des télescopes au sol pour observer et mesurer toute différence dans le système d’astéroïdes après l’impact du test DART, afin d’évaluer si cette technologie peut être utilisée pour dévier tout astéroïde géocroiseur potentiellement dangereux à l’avenir.