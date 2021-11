Xiaomi 12 – Les rumeurs s’épaississent et la sortie est attendue pour bientôt

Même sans qu’une date officielle de sortie de Xiaomi 12 ait été annoncée, la vérité est que l’épaississement des rumeurs permet de prédire que cela se produira très bientôt, plus précisément au mois de décembre.

Maintenant, de nouvelles informations révèlent que Xiaomi peaufine toujours ses meilleures technologies afin de fournir la meilleure expérience utilisateur possible.

Xiaomi a été le fabricant choisi par Qualcomm pour présenter les premiers smartphones équipés de ses meilleurs processeurs. Ainsi, avec l’arrivée du Snapdragon 898, ce sera une surprise si l’on voit le Xiaomi 12 être le premier smartphone à être dévoilé, juste après l’annonce de Qualcomm, même si Motorola est également en ligne pour un tel exploit.

Cette annonce aura lieu lors du Tech Summit de Qualcomm qui se déroulera du 30 novembre au 2 décembre.

Mais, que le Snapdragon 898 soit le premier à faire ses débuts ou non, le Xiaomi 12 sortira plus tard cette année, au cours du mois de décembre. Il y a maintenant des informations plus pertinentes qui viennent d’être publiées par Digital Chat Station.

Apparemment, le nouveau Xiaomi 12 n’apportera pas la technologie de charge la plus avancée développée par le fabricant. Au lieu de 120W, le modèle de base devrait charger 100W à sa puissance maximale. Quant au modèle Pro ou Ultra, il n’y a pas une telle indication, ils peuvent donc même venir avec 120W.

Dans la même publication, il y a une référence à la chambre principale de ce modèle, qui sera de 50 MP et n’aura l’aide d’aucun objectif périscope. Cependant, le modèle supérieur devrait déjà disposer d’une telle technologie, comme nous l’avons déjà écrit ici.

On espère que Xiaomi a pu créer une caméra frontale qui prend moins de place en perforant l’écran et que cela se combine avec des bords encore plus étroits. En plus de cela, le smartphone devrait également conserver une épaisseur relativement fine par rapport à la batterie qui l’aura intégrée.