Le mode sombre arrive enfin dans la recherche dans Windows 10

Les comparaisons sont odieuses et, dans n’importe quelle situation, nous comparons Windows 10 avec Windows 11, il y a des choses qui nous perturbent. L’une des choses, qu’ils ont heureusement finalement corrigées, est la recherche dans Windows 10. Dans Windows 10 et Windows 11, lorsque nous ouvrons le menu Démarrer et que nous tapons, nous effectuons une recherche. Nous pouvons également utiliser le raccourci Windows + Q. Mais, jusqu’à présent dans Windows 10, le résultat était toujours de couleur claire, même si nous avions le thème sombre.

Windows 10 corrige enfin la recherche dans le thème sombre

Sous Windows 10, il est possible de basculer entre le thème sombre et clair, et même de décider si les applications doivent respecter le mode sombre. La modification du thème dans Windows 10 affecte les applications natives, les paramètres, la barre des tâches, le centre de notification et les fonctionnalités intégrées telles que l’explorateur de fichiers et le menu contextuel.

Presque toutes les applications sources prennent en charge le mode sombre. La liste des applications prises en charge comprend le Microsoft Store, la sécurité Windows, votre téléphone, l’horloge, la calculatrice, etc. Certaines applications tierces prennent également en charge le mode sombre de Windows 10, mais l’une des fonctionnalités les plus utilisées « Windows Search » utilise toujours un fond blanc.

Cela a entraîné des problèmes de cohérence avec le mode sombre de Windows 10. Cependant, il semble que Microsoft déploie enfin une nouvelle mise à jour côté serveur pour activer la prise en charge du mode sombre pour Windows Search. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran suivante, les résultats de la recherche Windows apparaissent désormais avec un arrière-plan sombre.

Tous les résultats de recherche, quel que soit le filtre (document, paramètres, images, etc.) ont également désormais un arrière-plan sombre pour correspondre au reste de l’interface utilisateur. Le mode sombre utilise un fond noir et ne ressemble pas à la fenêtre de recherche de Windows 11. Contrairement à Windows 11, la recherche de Windows 10 ne comporte pas de composants WinUI ou de coins arrondis, qui sont toujours uniques à Windows 11.

Bien sûr, le mode sombre n’est pas le plus grand changement au monde, mais c’était quelque chose que la société avait promis l’année dernière et toute personne utilisant le mode sombre sera heureuse de voir ce détail enfin résolu. Étant une mise à jour du serveur, cela peut prendre quelques heures. Nous vous suggérons d’être patient jusqu’à ce qu’il atteigne tout le monde.